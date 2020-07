JEZIVA IGRA SUDBINE: Devojke nisu bile Božidarkine drugarice, krenule PEŠKE kući, a u auto SMRTI ušle SASVIM SLUČAJNO!

Rekao sam ćerki da ne izlazi u grad jer imam neki loš predosećaj, a ona mi je odgovorila: „Tata, pusti me, vidiš da je ova korona, možda mi je poslednji put.“

Ovo za Kurir kaže Slavko Gudz, otac Tatjane Gudz (15), koja je u nedelju oko 3.30 sati poginula u saobraćajnoj nesreći na putu između Ruskog Krstura i Kule. U istoj nesreći život je izgubila i Tatjanina drugarica Marija Fekete (17), kao i Božidarka Đukić (23), dok se Marijina sestra M. S. (14) bori za život.

Nesreća se desila kada je Mihajlo Sabadoš (23), koji je pijan vozio „reno megan“, u kom su bile devojke, ali i mladić Jovan V. (18), koji je takođe teško povređen, sleteo s puta i upao u kanal.

Htele da vide pevačicu

- Tatjana i sestre iz Kule, Marija i M. S., bile su nerazdvojne. Njih tri su još u četvrtak zajedno bile na bazenu, a Tatjana mi je posle rekla da su se tamo dogovorile da u subotu idu u diskoteku u Odžacima jer je trebalo da nastupa pevačica koju vole. Ne znam zašto, protivio sam se tome. Kao da sam znao da će se ovo desiti - priča uplakani Tatjanin otac i dodaje da je čuo da su devojčice u subotu uveče prvo bile na nekoj kućnoj žurki.

Kući krenule pešice

- Posle su produžile do diskoteke. Odlučile su da ranije krenu kući, pešice. Dok su hodale, kolima ih je sustigao Mihajlo, a sa njim su bili Božidarka i Jovan. Tako su se svi našli u istim kolima - objašnjava Slavko Gudz.

Kako kaže, za nesreću je saznao u nedelju oko sedam ujutru, kada su ga probudili policajci.

- Moja Tatjana mi je bila desna ruka, od sve dece najviše mi je pomagala, slušala me. Bila je druga godina prehrambene škole. Baš u nedelju smo planirali da pečemo prase i da se malo okupimo, a sada sahranjujem ćerku - kaže Slavko stežući ćerkinu sliku.

Nesrećni otac kaže da je čuo da je nastradala Marija Fekete ispala iz kola i da je ležala na putu.

Rekle da idu u šetnju

- Glava i grudi su joj bili smrskani. Druga devojčica bila je u jarku. Čuo sam i da je Jovanu operisana kičma i da su mu amputirane noge, kao i da, na sve to, ima koronavirus - kaže Slavko.

Ništa manja tuga nije ni u porodici Marije Fekete i njene povređene sestre M. S. Njihov očuh Zoran Šijak kaže da su devojčice kobne večeri izašle u grad sa drugaricom Tatjanom, koja je trebalo da prespava kod njih.

- Rekle su nam da idu da prošetaju po kraju i da neće daleko ići. Na kraju su završile u diskoteci - priča potreseni očuh, koji je za nesreću saznao kada je krenuo na pecanje.

- Svakog jutra bih pre odlaska na pecanje ušao u sobu devojčica da proverim da li su se vratile iz grada i da li spavaju, ali sada to nisam učinio. Pozvali su me i rekli da su one doživele nesreću. Odmah sam otišao tamo, ali me nisu puštali da priđem blizu - kaže Šijak.

On dodaje da vozača „renoa“ Mihajla Sabadoša ne poznaje, ali da poznaje povređenog Jovana V.

- Jovan se družio sa devojčicama i ranije, znali smo ga dobro - kaže on.

Očaj u porodici Đukić S dečkom bila u provodu, iza sebe ostavila dete (3) foto: Fejsbuk printskrin U auto ušle sučajno - Božidarku nisu poznavale Tetka Božidarke Đukić, koja je iza sebe ostavila trogodišnju ćerku, kaže da njeni roditelji ne progovaraju od tuge. - Božidarka je bila najmlađa od četiri sestre, po završetku škole otišla je u Novi Sad, gde njena sestra drži firmu za održavanje zgrada i zaposlila se. Tamo je i upoznala oca svoje ćerkice. Zabavljali su se, a nije znala da je oženjen. Tek kad je zatrudnela, sve se saznalo. Vratila se kod roditelja i sama odgajala devojčicu. Bila je mirna, povučena i tiha - priča tetka i dodaje: - Mihajlo, koji je vozio auto smrti, bio je Božidarkin momak. Znam da su se zabavljali, pa je kobne večeri sa njom i drugom Jovanom bio u provodu. Ove tri devojčice uopšte nisu bile njene drugarice, njih je Mihajlo slučajno sreo i povezao. Kakva crna sudbina.

Zla sudbina stradalih sestara Obe rano ostale bez očeva foto: Ana Paunković Zoran Šijak, očuh Marije Fekete i njene povređene sestre, kaže da je Marija išla u mašinsku školu „Mihajlo Pupin“. - Školovala se za varioca, a i njena mlađa sestra planirala je da upiše istu školu - navodi naš sagovornik i dodaje da su devojčice sestre po majci i da su obe rano ostale bez očeva. - Ja sam osam godina u braku sa njihovom mamom. Ona ovo jako teško podnosi. Kad bi makar mogla da vidi mlađu ćerku u bolnici, bilo bi joj lakše. Devojčica nema povrede glave, već nagnječenje vratnog pršljena i drže je u veštačkoj komi - priča Zoran i nastavlja: - Moja žena je bila jako vezana za Mariju. Kada je ona imala manje od godinu dana, njen otac se obesio, pa se moja žena preudala. U drugom braku je dobila drugu ćerku, ali joj je i drugi suprug preminuo, i to u 40. godini.

Vozač u pritvoru Zanemeo pred tužiocem Mihajlo Sabadoš saslušan je juče pred Višim javnim tužilaštvom u Somboru, a kako nezvanično saznajemo, branio se ćutanjem. Njemu je određen jednomesečni pritvor, a na teret mu se stavlja teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora.

Tetka Slale su snimke iz provoda Tetka sestara iz Kule kaže da je mlađa devojčica, koja je u Dečjoj bolnici KC Vojvodine, pre tragedije cele večeri slala rođaci snimke iz provoda. - Rekle su majci da idu u šetnju, a otišle su u klub. Mlađa sestra je rođaci iz Novog Sada slala videe sa žurke. Ovo niko nije očekivao - kaže tetka.

