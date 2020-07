SAOBRAĆAJKA U CENTRU BEOGRADA: Pregazio mi je brata, a nije se ni okrenuo

Vozač automobila skrenuo je u ulicu u kojoj je zabranjeno skretanje i na crveno svetlo na semaforu udario mog brata u prednji točak trotineta, oborio ga i pobegao! Nije se ni okrenuo. Brat ima povrede, sav je ugruvan i još uvek je pod stresom.

povrede mladića foto: Privatna Arhiva

Ovo je za Kurir ispričao S. B., brat povređenog M. B. koji je u utrak oko 8.30 sati doživeo saobraćajnu nesreću na uglu Ulica kneza Miloša i kralja Milana u centru Beograda. Kurir je već pisao o ovoj nesreći, a iz MUP nam je rečeno da policija intezivno traga za nesavesnim vozačem.

foto: Privatna Arhiva

- Moj brat se kretao od Terazija ka Slaviji levom stranom, po trotoaru. Kada je došao do prometne raskrsnice, upalilo se zeleno svetlo za pešake i on je počeo da prelazi ulicu i to na obeleženoj zenri. Tada je iz pravca Slavije naišao auto, skrenuo je i udario u prednji točak trotineta - kaže sagovornik i dodaje: - Moj brat nije video vozača, a udarac je bio toliko jak da je trotinet pukao na dva dela. Inače, taj trotinet je napravljen od čvrtog materijala, od kog se prave i avioni, pa možete da zamislite kakav udarac je u pitanju. Brat je zadobio povrede kolena i nije mogao uopšte da ustane sam. Povredio je i ruke pokušavajući da ublaži pad.

foto: Privatna Arhiva

Pored M. B. je u trenutku nesreće bilo nekoliko pešaka. - Priskočili su mu u pomoć. Jedan mladić mu je čak i dao vizit karticu ako mu zatreba svedok o tome šta se desilo. U neposrednoj bilizini nalazio se i saobraćajac, koji je pozvao Hitnu pomoć i uviđajce - kaže S. B. i dodaje da je nesavesni vozač mogao i da ubije njegovog brata.

Kurir.rs - B. T. - Foto: Privatna Arhiva

Kurir