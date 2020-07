RAT KLANOVA DO ISTREBLJENJA: Škaljarci izrešetani tačno dva meseca posle napada na vođu kavčana

Užičanin Damir Hadžić (46) i Baranin Alan Kožar (43) likvidirani su u četvrtak na grčkom ostrvu Krf u klasičnoj mafijaškoj sačekuši, u kojoj su učestvovala najmanje dvojica profesionaca!

Prvi rezultati istrage grčke policije pokazuju da su likvidirani za svega nekoliko sekundi, kao i da nisu stigli da pruže otpor iako su bili naoružani. U visokopozicionirane pripadnike kriminalnog podzemlja bliske škaljarskom klanu, kako je naveo sudski veštak koji je vršio uviđaj na licu mesta, pucano je iz dva oružja, ispaljeno je najmanje 30 hitaca, od kojih je 29 pogodilo Kožara i Hadžića u glavu, grudi, ruke i noge.

Likvidirani u kolima

- Zatečeni su u lokvi krvi, a u automobilu su imali oružje, međutim, nisu stigli da ga upotrebe. Ubijeni su bukvalno u nekoliko sekundi. Svi dokazi ukazuju na to da su ih ubice pratile, znale gde borave i kakve su im navike, zaskočile su ih čim su zaustavili kola ispred iznajmljenog apartmana u jednoj vili, nisu stigli ni ručnu kočnicu da povuku, već su bili mrtvi - rekao je izvor iz grčke policije. Kako je Kurir pisao, Alan Kožar važio je za vođu barske grupe, bliske škaljarskom klanu, ali i za čoveka od poverenja Luke Bojovića. Za njim je Crna Gora raspisala poternicu zbog sumnje da je jednog Nišliju unajmio da ubije Slobodana Šaranovića, kom se sudilo za organizaciju likvidacije Lukinog rođenog brata Nikole. Poternica je bila raspisana i za Hadžićem, kog srpska policija sumnjiči da je u Beogradu 2018. ubio visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana Davorina Baltića. Za njega se poslednji put čulo pre dva meseca, kada ga je ukrajinska policija označila kao organizatora pokušaja ubistva vođe "kavčana" Radoja Zvicera.

Krvava osveta

- Napadači, među kojima su i srpski državljani, Zvicera su pokušali da ubiju 23. maja u Ukrajini. Tačno dva meseca kasnije, 23. jula, Hadžić je likvidiran na Krfu. Puno je indicija koje ukazuju na to da bi njegova likvidacija mogla da bude osveta za napad na vođu kavačkog klana, koji je imao sreće da atentat preživi - otkriva izvor Kurira. On dodaje da nema sumnje da su Hadžić i Kožar nastradali u nastavku rata dva klana, koji je počeo još 2014, posle nestanka 200 kilograma kokaina u Valensiji. Naš sagovornik ne isključuje mogućnost da su se do januara ove godine Hadžić i Kožar skrivali u Atini, sa jednim od vođa "škaljaraca" Igorom Dedovićem i Stevanom Stamatovićem. - Oni su ubijeni 19. januara, dok su sa suprugama i decom večerali u restoranu. Interesantno je da se likvidacija odigrala samo dva dana pošto je, po istom scenariju, pred decom, u gotovo identično vreme, oko 18.30, u Beogradu ubijen Zvicerov kum, Kotoranin Marko Vuković - podseća sagovornik. Zbog ubistva dvojice "škaljaraca" na Krf su stigli inspektori odseka za ubistvo iz Atine.

Iznajmljen apartman Planirali da ostanu tri meseca Apartman u vili ispred koje su ubijeni, prema izvorima iz grčke policije, Kožar i Hadžić su iznajmili 21. juna, i to na tri meseca. - Imali su slovenačka lažna dokumenta, a kako bi se sa sigurnošću potvrdio da su to upravo dvojica begunaca za kojima su raspisane poternice, uzeti su im otisci prstiju, koji će biti poslati u Srbiju, odnosno Crnu Goru - dodao je istražitelj koji je učestvovao u uviđaju na licu mesta.

Nema svedoka Maser ih pronašao na parkingu Da su ubice znale svaki korak Hadžića i Kožara, ali i da su dobro poznavali okolinu, svedoči činjenica da su ih ubili u trenutku kada u blizini nije bilo nikoga. - Ljudi koji iznajmljuju apartman u istoj kući nisu bili tu, kao ni vlasnici vile. Pretpostavlja se da su ubijeni kada su se vratili sa plaže, ali tačno vreme smrti još uvek nije utvrđeno jer nema svedoka. Mrtve u automobilu zatekao ih je maser, koji je u vilu došao po ranijem dogovoru sa "škaljarcima" da ih masira - otkrio je izvor grčkih medija.

