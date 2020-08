UZNEMIRUJUĆE! Danas oko 14 časova, za sada nepoznati muškarac skočio je sa zgrade u Ćirpanovoj broj 3. Čitaoci našeg portala poslali su nam snimak ovog događaja. #vatrogascins

A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs) on Aug 7, 2020 at 7:45am PDT