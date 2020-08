BRUTALNA TUČA KOMŠIJA U GADŽINOM HANU: Krvi bilo na sve strane! Tukli se motkama po glavi, Miodrag u kritičnom stanju

Gradimir T. (63) iz sela Gornji Barbeš u opštini Gadžin Han uhapšen je zbog pokušaja ubistva svog komšije Miodraga N. (78), jer mu je motkom razbio glavu i polomio ruku.

Do brutalnog obračuna došlo je juče oko 13.30 sati u ovom selu kada su se njih dvojica slučajno srela, posvađala a zatim i potukla.

"Gradimir se nakon posete svom kumu S. T. vraćao kući ali mu je usput pozlilo pa se uhvatio za plugove koji su se nalazili na putu a čiji je vlasnik Miodrag. To je bio povod sukoba, jer je Miodrag počeo da psuje Gradimira te da mu u pogrdnom kontekstu pominje i roditelje. Gradimira je to jako pogodilo, pa mu je rekao da mu ne dira oca i majku. Međutim, Miodraga je to još više razjarilo, dohvatio je motku i Gradimira dva puta udario u glavu. Na njegovu nesreću, motka mu je ispala, što je Gradimir iskoristio i njome je uzvratio Miodragu udarajući ga više puta po glavi sve dok nije pao", objašnjavaju sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

"Gradimir se vratio kod svog kuma i zatražio da ga odvede kod lekara jer je imao povrede po glavi. Međutim, kada su krenuli ka zdravstvenoj ustanovi, naišli su na Miodraga koji je ležao na putu. Kum je pozvao Hitnu pomoć pa su obojica prevezena u Klinički centar u Nišu gde je ustanovljeno da je Gradimir zadobio lakše povrede ali da je njegov protivnik životno ugrožen", navode izvori.

Više javno tužilaštvo je ovaj događaj okvalifikovalo kao pokušaj ubistva pa je Gradimir uhapšen. Nakon zadržavanja od 48 sati, biće priveden na saslušanje tužiocu.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

