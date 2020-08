SAMO JECAJI PREKIDAJU TIŠINU U ČOKI Tuga za nastradalim Goranom (19) para srca: Prvi put otišao na jezero i utopio se

ČOKA - Goran Ostojić (19) iz Podlokanja kod Novog Kneževca, utopio se naočigled braće i druga u subotu popodne, na divljem kupalištu jezera iz kog se crpi pesak, a koje se nalazi između Crne Bare i Mokrina. Dan nakon strašne tragedije na jezeru nije bilo žive duše.

foto: S. U.

I reportera Kurira, na prilazu jezeru, zatekao je natpis: "Privatan posed. Zabranjen ulaz i kupanje".

U dvorištu porodične kuće nastradalog mladića, koje je šest kilometara udaljeno od jezera, muk i nevericu povremeno prekidaju jecaji neutešne majke Daliborke i mlađeg sina Bojana (16) koji je u trenutku tragedije bio sa starijim bratom. Kobnog subotnjeg popodneva, sa njim je bio i njihov stariji brat Dalibor (22) i drug Božo Elezović (22). Unesrećeni Ostojići kažu da niko od četvorice mladića nije plivač, a da je Goran po prvi put otišao na to jezero da se kupa:

foto: S. U.

"Njih četvorica otišli su kolima na kupanje. Goranu je stariji brat govorio da ne ulazi u vodu".

foto: S. U.

U trenutku dok je Dalibor otišao do automobila da uzme cigarete, začulo se zapomaganje. Božo je vikao:

“Dalibore, Dalbore, spasavaj. Davi se Goran”.

Sve se desilo u trenutku.

"Dalibor me je telefonom obavestio šta se desilo. Sa još četvoricom ljudi, seo sam u auto i zaputio se do jezera. Put od našeg sela do Crne Bare je veoma loš. Kad smo stigli, Darko Jovetić iz Podlokanja odmah ušao je u vodu i zaronio. Na dubini od oko dva metra, pronašao je Goranovo beživotno telo. Napravili smo 'lanac' i izvukli ga napolje. Po dolasku ekipe Hitne pomoći iz Kikinde i Čoke, medicinari su samo mogli da konstatuje smrt", ispričao je Milan Ostojić, ujak nastradalog mladića.

foto: S. U.

Po nalogu nadležnog Tužilastva naložena je obdukcija tela u novosadskom Centru za sudsku medicinu, kako bi se precizno utvrdio uzrok smrti mladića. Goran Ostojić iza sebe je ostavio neutešne roditelje, braću blizance Dalibora i Borisa, mlađeg brata Bojana i osmogodišnju sestru Anastasiju.

Kurir.rs/S.U.

Kurir