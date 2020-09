MILOSAV MILIČKOVIĆ: Ružić izneo ozbiljnu optužbu na račun rada MUP na osnovu malicioznih i nepouzdanih izvora

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milosav Miličković izjavio je danas da je Slobodan Ružić juče na javnom servisu Srbije izneo decidnu tvrdnju da je Miroslavu Кuraku tokom postupka koji se vodi protiv njega produžen pasoš, a koja je apsolutno netačna.

- Кao što sam i prethodno saopštio, Кuraku je pasoš izdat 2011. godine i nikakvo produženje njegove putne isprave od tada nije urađeno, pošto je dokument, koji mu je izdat u vreme prethodne vlasti, i dalje važeći. Današnje Ružićevo objašnjenje da je informaciju dobio iz diplomatskih izvora i da je nije on izmislio, ne menja činjenicu da je izneo ozbiljnu i decidnu optužbu na račun rada MUP-a na osnovu očigledno malicioznih i nepouzdanih izvora. Takođe, da je reč o malicioznim optužbama potvrđuje i danas kada nakon ove izrečene neistine, samo nastavlja dalje i to postavljajući pitanje "Šta je MUP do sada preduzeo na lociranju i hapšenju Кuraka" - navodi Miličković u saopštenju.

- Za početak, podsetio bih ga da su pripadnici MUP-a, čiji rad omalovažava, preduzeli sve mere i radnje iz svoje nadležnosti i prikupili dokaze na osnovu kojih je u junu 2014. godine nadležno tužilaštvo podiglo optužnicu u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije. S obzirom da se lice nije nalazilo na teritoriji Srbije, po nalogu nadležnog suda za Miroslavom Кurakom raspisana je međunarodna Interpolova poternica. Pripadnici Ministarstva su od tada do danas kontaktirali sve države za koje su imali saznanja da bi navedeno lice moglo u njima da se nalazi, a svakako verujem da je Slobodanu Ružiću kao pravniku i te kako poznato da ne postoji mogućnost da srpska policija sprovodi akcije hapšenja na teritorijama drugih država - ističe Miličković.

(Kurir.rs)

Kurir