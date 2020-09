PROTIV LJUPKE STEVIĆ PODNETE DVE PREKRŠAJNE PRIJAVE: Rebić otkrio nove detalje u slučaju pevačice

Pevačica Ljupka Stević šokirala je region kada je u sredu uveče u naletu ljubomore uništila dva automobila u vlasništu generala policije D. S., sa kojim je bila u ljubavi 10 godina.

Direktor policije Vladimir Rebić govorio je o slučaju pevačice Ljupke.

foto: Printscreen/Prva TV

Vladimir Rebić naveo je da je ovaj slučaj rešen kada je reč o nadležnosti policije, te da S. može goniti Ljupku po privatnoj tužbi, i dodao da su protiv pevačice podnete dve prekršajne prijave.

"Ovaj slučaj je policijski rešen, policijski službenici su uzeli izjave od oštećenog D. S. i od Ljubinke Stević koja je načinila ovo delo. U tom smislu, nadležni tužilac je kvalifikovao krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi. Da li će D. S. nju tužiti ili ne, to je njihova stvar. A što se tiče njenog postupanja koje je izazvalo uznemirenje građana, s obzirom na to da je to oštećenje učinjeno na javnom mestu, protiv nje su podnete dve prekršajne prijave, prva je zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru, a druga prekršajna prijava se odnosi na Zakon o prebivalištu i boravištu, nešto oko lične karte. I naravno, kako to nalažu procedure u policijskom postupanju, od oba učesnika je privremeno oduzeto oružje da ne bi došlo do eskalacije potencijalnog sukoba. Njoj je izrečena mera zabrane prilaska oštećenom i strankama je onemogućena buduća komunikacija i pristup. I u tom smislu je to policijski završeno", rekao je Rebić na TV Prva.

foto: Damir Dervišagić

Na pitanje voditeljke da li prisluškivanje, koje je Ljupka navela da je izvršila, podleže nekoj vrsti odgovornosti, Rebić je rekao:

"To je na tužiocu, on procenjuje. Video sam iz njene izjave koju je dala u policiji da mu je podmetnula taj uređaj za prisluškivanje, ali može svako svašta da kaže, dok nemate materijalni dokaz da se to desilo. Mislim da istraga nije ni vođena u tom pravcu."

Kurir.rs / Blic

Kurir