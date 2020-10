IZREŠETAO IH JER JE MISLIO DA SU SRBI: Otkriveno šta se događalo u vili gde je upucan šef Balkanskog kartela!

Oni su stradali 1. aprila ove godine u Kolumbiji, a Eduaru se na teret stavlja ubistvo dvojice policajaca koji su došli da intervenišu u vili gde su Soldato i Stanimirović upucani.

Kobnog dana, kako prenose lokalni mediji, Vojnik i Stanimirović su nakon večere i nekoliko pića odlučili da igraju "ruski rulet". Kada je došao red na Stanimirovića da povuče oroz, metak je opalio i teško ga ranio. Odmah je prebačen u bolnicu, gde je kasnije i preminuo, a Eduar je upucao policajce koji su došli na uviđaj uveren da su u pitanju Srbi, pripadnici obezbeđenja ubijenog Stanimirovića.

Sumnja se i da je sam Vojnik stradao u razmeni vatre sa policijom. Nakon krvavog zločina Eduar je pobegao sa lica mesta, ali se nakon par nedelja predao policiji, kada je saznao da je izdat nalog za njegovo hapšenje. Podstimo, istraga je pokazala da je za Stanimirovićem tragao Europol zbog šverca kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

- Bio je jedan od najtraženijih trgovaca drogom u Evropi. Prema Europolu, pripadao je "balkanskom kartelu". U Portugalu je dovođen u vezu s zaplenom 3,5 tona hašiša, kada je uhapšeno 6 osoba. U Nemačkoj i Španiji protiv njega se još pre 10 godina vodila istraga zbog sumnje da je finansirao pošiljke kokaina iz Južne Amerike - pisao je svojevremeno list El tempo.

Mediji su Stanimirovića povezivali i sa Kekinom grupom. Kolumbijske vlasti utvrdile su da je Stanimirović došao u tu državu sa još dvojicom muškaraca iz Srbije i da su oni deo kriminalne grupe koja sebe naziva Kekina grupa. U zemlju su ušli prvih dana decembra prošle godine, kako bi obezbedili i nadgledali ogromnu pošiljku kokaina za balkanski kartel.

Istražitelji, kako navode, otkrili su i da su on i dvojica neimenovanih Srba u Kolumbiju došli sa 300.000 evra u kešu, a da je taj novac trebalo da posluži kao kapara u pregovorima za kupovinu kokaina. Dvojica muškaraca najverovatnije su se vratili u Evropu, i to s kupljenim kokainom, dok je Stanimirović ostao u zemlji, navodno da obezbedi još jednu pošiljku. On je krajem marta kako se pretpostavlja trebalo da se vrati u Evropu, ali je zbog zatvaranja granica usled pandemije morao da ostane u Kolumbiji.

Kurir.rs/Telegraf

Foto printscreen prosecutor's office Columbia

Kurir