PRETIO JE DA ĆE DA ME ISECKA NA KOMADE Progovorila Milica iz Batajnice čiji je nestanak digao Srbiju na noge! Evo zašto je pobegla

Milica Grbić (25) iz Batajnice, koja je misteriozno nestala 6. oktobra i čiji je nestanak Srbiju digao na noge, otkrila je zbog čega je pobegla od kuće.

Ona je ispričala da se na taj korak odlučila jer joj je bivši poslodavac pretio da će je, kako navodi, iseći na komade.

- Moj bivši poslodavac iz jednog kafića me je krivio što sam njegovoj ženi rekla da je vara s drugim devojkama. A onda me je njegova žena optužila da sam bila s njim. Nije znala kako da me otera i sve priče o gazdinim prevarama svalila je na mene, a to nema veze sa životom! On me je posle toga pozvao i pljunuo. Znala sam šta to znači. Dao mi je otkaz nekoliko dana pre mog nestanka, a kod njega sam radila za petoro, pravila pazar. Stalno mi je govorio: "Stotinu radnika da imam, ne bih ih dao za tebe" - priča Milica za "Alo" o tome šta je prethodilo njenom nestanku.

Ona navodi da ju je bivši poslodavac pozvao posle nekoliko dana i da joj je pretio.

- Zvao me je sa nekog drugog broja i rekao mi je: "Doći ću sutra kod tebe i iseckati te na komade!". Uplašila sam se jer sam znala da se družio sa mojim bivšim dečkom, koji me je zlostavljao i tukao. Ugasila sam telefon, sela sam u auto i krenula van Beograda, nisam znala kuda da odem, samo da me ne nađe. Imala sam samo 400 dinara u novčaniku, ni za gorivo nisam imala. Krenula sam auto-putem prema Čačku. Htela sam da odem što dalje od Beograda. Došla sam do Manastira Svete Trojice. Tu sam se parkirala i prenoćila. Spustila sam sedišta da me neko ne bi video da spavam u automobilu. Ušla sam u gepek, bilo mi je hladno. Bila sam u haljinici, gladna. Čekala sam da padne mrak, da me neko ne vidi. Noge su mi bile ukočene - priča Milica.

Ona kaže da se posle tog izgubila i tražila put prema Beogradu.

- Izgubila sam se dok sam tražila putokaz za Beograd. Neki dečko mi je rekao da sam na Petlovom brdu ili u Sremčici, više ne znam. Pojavljivali su se znakovi i onda sam došla do Hrama Svetog Jovana i tu sam provela poslednju noć. Parkirala sam se ispod hrama. Te noći mi je bilo najgore. Oko auta su se svađala dva mladića i neka devojka, pa sam se pomakla. Htela sam da prerežem vene u crkvi, ispred ikona, ali nisam imala čime. Plakala sam. Svaku suzu koja mi je kanula, ja sam popila. Onda sam odlučila da odem u Urgentni centar - kaže ona i dodaje:

- Plašila sam se da će mi taj poslodavac uraditi sve što i moj bivši dečko, koji me je tukao i zabranjivao da radim posle 23 sata u kafiću. Sa njim sam bila pet meseci, a on je bio strašno ljubomoran. Zabranio mi je da nosim kratke suknje i dekoltirane majice. Taj me i ucenjivao nekim mojim nagim slikama i sada je zbog toga na sudu. Malo je reći da me je maltretirao. Jednom me je jurio po auto-putu i preprečavao put mi autom, pa sam bežala po njivama. Rekla sam da ga neću tužiti za slike, pa me je pustio na miru.

Milica navodi da je vernica i da su je putokazi doveli do manastira. Ona dodaje da je u Kliničkom centru bila tri nedelje, da nije jela i pila.

- Primala sam infuziju, injekcije, jer sam bila u šoku. Sada sam izašla i pokušavam da krenem dalje, da sve zaboravim - kaže iskreno Milica, koja je ponovo počela da radi kako bi zaboravila traumu.

