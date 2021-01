ODLOŽENO SUĐENJE DRAGOLJUBU SIMONOVIĆU I OPTUŽENIMA: Proces za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića

BEOGRAD - Odbrana okrivljenih za paljenje kuće novinara Žig infa Milana Jovanovića tražila je danas izuzeće sudije Drugog osnovnog suda u Beogradu Slavka Žugića, optužujući ga za pristrasnost u ovom procesu, prenosi Udruženje novinara Srbije (UNS). Sudija Žugić prethodno je odlučio da se postupak protiv Igora Novakovića vodi odvojeno od ostalih okrivljenih, jer se njegov advokat na ročištu nije pojavio.

Odluka o izuzimanju sudije odložena je iz tehničkih razloga, a prvobitno je planirano da ona bude saopštena u podne, pa je sudjenje odloženo.

Njegovo izuzeće tražila je advokatica drugooptuženog Vladimira Mihailovića Zora Dobričanin Nikodijević, koja je izjavila da je sudija danas pokazao pristrasnost u ovom postupku.

UNS prenosi da je tražila da tužilaštvo odbrani dostavi integralnu optužnicu, koja je menjana, jer je prema njenoj oceni ona "zbunjujuća" i za nju, ali i za okrivljenog Mihailovića, koji želi da iznese nove dokaze.

Zamenik tužioca Predrag Milovanović objasnio je da optužnica nije bitno činjenično menjana, te da smatra da ovakav predlog služi kako bi se "prolongirao" proces. Sudija je odbio predlog odbrane, a zatim zaključio dokazni postupak.

Rasprava je nastala kada je advokatica Dobričanin Nikodijević izjavila da je pre nego što je sudija zaključio dokazni postupak, ona navela da će Mihailović izneti nove dokaze i bez dostavljanja integralne optužnice, a da sudija Žugić to nije uzeo u obzir.

Tražeći izuzeće sudije, navela je da on nije pitao okrivljene da se izjasne o izmenjenoj optužnici, iako oni na to imaju pravo, da se sudiji "iz nekog razloga žuri" u ovom procesu, kao i da razdvajanje postupka od okrivljenog Igora Novakovića upravo na to ukazuje.

Odbrana je u oktobru prošle godine osporavala i rad zamenika tužioca Milovanovića zbog čega je tražila njegovo izuzeće, ali je taj zahtev odbijen.

Na današnjem sudjenju, koji se vodi protiv bivšeg predsednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića, okrivljenog za podstrekivanje na paljenje kuće novinara, odbrana je tvrdila da sudija ubrzava postupak, dok je tužilac izjavio suprotno – da je reč o odugovlačenju procesa.

Odbrana je na ročištu obavestila sudiju da se Goran Pejić, advokat okrivljenog Igora Novakovića nalazi u samoizolaciji jer je, naveli su, bio u kontaktu sa zaraženim klijentom zbog čega se na ročištu nije pojavio.

Sudija je, medjutim, bio u dilemi zbog nedolaska advokata Novakovića zato što je, rekao je, na jednom od prethodnih ročišta to i najavio.

"Opet se vrtimo u krug. Zašto se nije pojavila zamena advokata Pejića, koja ga je ranije u ovom postupku menjala. Reč je o opstrukciji", bio je izričit zamenik tužioca Predrag Milovanović, navodi UNS.

Odluka sudije bila je da se postupak koji se vodi protiv Igora Novakovića, trećeoptuženog za paljenje kuće novinara razdvoji u odnosu na druge okrivljene.

"Ako je advokat sprečen da dodje, bio je dužan da obezbedi zamenu. Ukazujem da branilac nije postupio u skladu sa zakonskim procedurama i kodeksom profesionalne etike advokata", ocenio je sudija Žugić.

Sudjenje za paljenje kuće novinara Žig infa Milana Jovanovića 12. decembra 2018. godine ušlo je u treću godinu, a prethodnih pet ročišta su odložena.

Osim Dragoljuba Simonovića, bivšeg predsednika opštine Grocka, za ovo krivično delo optuženi su i bivši policajac iz Grocke ;Vladimir Mihailović, Igor Novaković i Aleksandar Marinković, kojem se sudi u odsustvu.

(Kurir.rs / Tanjug)

