PROSLAVLJENI KOŠARKAŠ UMESTO 80 VOZIO 174 KM NA SAT: Dejan Bodiroga nije želeo da komentariše svoju vožnju

Proslavljeni košarkaš i reprezentativac Dejan Bodiroga uhvaćen je preksinoć dok je svojim "maseratijem" jurio 174 kilometra na sat tamo gde je dozvoljeno samo 80.

Kako nezvanično saznajemo, njega je presretač MUP zaustavio na relaciji od pumpe "Zmaj" ka Gazeli, nedaleko od Beogradske arene.

Bez alkohola u krvi

- Presretač je automobil "maserati" zaustavio oko osam minuta iza ponoći u smeru od Šida ka Beogradu, na području Novog Beograda, tačnije u blizini Arene. Policija ga je u jednom trenutku obišla i dala mu signal da stane, što je vozač i uradio. Vozač je na komentar da je vozio duplo više od dozvoljene brzine rekao da nije primetio koliko brzo ide - objasnio je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

On je dodao da, s obzirom na to da je reč o našem državljaninu koji nije imao alkohola u krvi, vozač je pušten da nastavi vožnju, ali će mu biti pisana prekršajna prijava. - Prekršajnu prijavu dobiće u redovnom postupku i platiti kaznu. Ta prijava može da mu stigne za 10 do 15 dana iz suda - rekao je naš sagovornik i dodao da, srećom, nije izazvana nikakva saobraćajna nezgoda.

Prema nezvaničnim informacijama, košarkaš se te noći navodno vraćao iz inostranstva. Pokušali smo da dobijemo i njegov komentar, ali, nažalost, on nije odgovarao na pozive telefona poznatim redakciji. Međutim, u kratkoj izjavi za jedan medij navodno je rekao da ne želi da komentariše slučaj. Proslavljenom asu košarke zbog ovakve vožnje preti do 15 dana robije, 15 kaznenih poena i zabrana vožnje od osam meseci. Bodiroga nije jedini od poznatih ličnosti koji je prekoračio brzinu i koga je zaustavljala policija.

foto: Ana Paunković, Kurir

Darko divljao

Među njima se nekako prvi nameće pevač Darko Lazić, koji je odlično poznat saobraćajnoj policiji, a koga je brza vožnja mogla da košta života. Prema onome što su mediji ranije objavljivali, Lazić je dva puta zaustavljen zbog prekoračenja brzine pre saobraćajne nezgode u kojoj je umalo izgubio glavu. Prvi put je zaustavljen u Beogradu 2015. godine, gde je vozio brže od dozvoljene brzine, takođe, i naredne godine je zaustavljen u mestu Umčari. U međuvremenu je dobio prijave za nepravilno parkiranje i jednu za prolazak na crveno svetlo. Tada je navodno njegovim automobilom upravljao neko drugi, ali on nije želeo da kaže ko. U oktobru 2018. godine, zbog brze vožnje jedva je ostao živ. Tog jutra vozio je bez vozačke dozvole BMW Z4 i brzinom od 100 do 150 km/h sleteo je s puta na ulazu u njegovo selo Brestač. Pevač je sa teškim telesnim povredama prevezen u KBC Zemun i dugo se oporavljao.

Pozati krše proopise

Mladenovicka, Dara Bubamara, Lečić, Sergej....

I pevačice Aleksandru Mladenović ali i Daru Bubamaru zaustavljala je saobraćajna policija. Mladenovićku je brza vožnja koštala dva kaznena boda, zabranu upravljanaja vozilom mesec dana i 15. 000 dinara. Dok je Dara i sama priznala da na kazne godišnje da oko 1000 evra "najviše mi naplaćuju parking, ali i slikanje po centru na semaforima i tako sve plaćam.." izjavila je u svom stilu za medije Dara. Pored pevača tu su i poznati glumci, Branislav Lečić zaustavljen je novembru 2017 godine, kada je, kako su mediji pisali, policijski radar registrovao da je vozio 145 km/h na delu puta gde je dozvoljena brzina 80 km/h. Pored njega tu je i glumac Sergej Trifunović koga je policija zaustavila u avgustu prošle godine kod Dobanovaca jer je automobilom "BMW" vozio više od 200 km/h na delu puta gde je ograničenje 130 km/h.

Kurir.rs/Jelena Rafailović-Jelena Ivić /foto: Kurir

