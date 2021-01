SESTRA BISERE, UBIJENE U PEŠTERSKOM MASAKRU: Došla je iz Nemačke zbog bebe, nikad nije pokazala tugu, a znali smo da ima problem

Bisera i ja smo odrasle zajedno, bile smo nerazdvojne. Bila je uvek uz mene kao starija sestra, spavale smo u istom krevetu, jele iz istog tanjira... Uvek se šalila i pravila dobru atmosferu i u ovom poslednjem periodu kada su svi znali da ima problema, ovim rečima priča Belkiša Osmanlić, sestra ubijene Bisere Š. koju je zajedno sa majkom Šefikom i ocem Fehimom ubio Endin T., a zatim izvršio samoubistvo nekoliko sati kasnije.

Endin je upao na porodičnu proslavu u selu Rasno u sjeničkom kraju, pošto je Biserin brat Bekim slavio rođenje deteta. U svom krvavom piru Endin je povredio i Bekima i još dvoje rođaka i pobegao.

Kako je ispričala Biserina sestra, ona je u selo Rasno, u svoj rodni kraj, iz Nemačke došla zbog rođenja deteta.

- Mnogo je bila vezana za svoju porodicu, posebno za brata jer je samo njega imala. U svoj rodni kraj je došla zato što je brat trebalo da dobije dete i došla je da bi bila uz snaju i brata. U međuvremnu ja sam se udala, bila je uz mene. Ispratila me, ona me je spakovala, plačući. Samo oni koji nas znaju, znaju koliko smo bile vezane - priča nam neutešna žena.

Kako kaže, Bisera je bila veoma vedra osoba i uvek se smejala, uprkos problemima koje je imala.

- Uvek se šalila i pravila dobru atmosferu i u ovom zadnjem periodu kada su svi znali da ima problema. Svi su to znali i svi su živeli teško sa tim ali se na njoj to nije moglo videti, bila je jaka zbog svoje dece i uvek se nadala da će se to dobro završiti - kaže Biserina sestra.

Njih dve nisu bile rođene sestre, ali pošto rođenije nisu imale, odlučile su da to budu jedna drugoj. Bisera je, kaže, uvek bila uz nju, spavale su u istom krevetu, jele iz istog tanjira.

- Mnogo smo ličile jedna na drugu, a delile smo i tugu i radost. Ona je bila jedna jaka devojka, na njenom licu se nikada nije mogla videti tuga, vešto je prekrivala sve probleme. Mogla sam ja to uvek da osetim i uvek sam znala do detalja svaki njen problem... Ali uvek! - priča ona.

Bisera je volela da druge čini srećnim. Bila je dobra majka, kaže sestra, a volela je svu decu ovog sveta.

- Bez nje više ništa nema smisla. Ubijen je najlepši osmeh. Oduzet je život mom životu. Ona je bila posebno stvorenje. Imala je velike planove, maštala da joj deca budu uspešna. Onda kada smo mi tugovali zbog nje i zbog svega sto proživljava, ona je tešila nas, kao da se njoj ništa ne dešava... Jedino što sada mogu da uradim za nju je da budem uz našeg brata koji je ovo preživeo. Znam kada bi mogla, rekla bi mi da joj čuvam Šejlu i Amana. To ću se potruditi za moju ružu rumenu - kaže neutešna žena.

Njihov brat Bekim je dobro, operisan je i u stabilnom je stanju.

O tome šta je Endina, Biserinog bivšeg supruga, nateralo na ovako jeziv korak, može se samo nagađati budući da je nekoliko sati posle zločina izvršio samoubistvo. Kako je jedan rođak rekao, Bisera i njen bivši već neko vreme nisu živeli zajedno.

- Oni žive u inostranstvu, u Nemačkoj, a Bisera je došla u Rasno na odmor i zbog prinove. Znam da je u Nemačkoj živela sa ćerkom i sinom, odvojeno od Endina. Da li su bili i zakonski razvedeni ne znam, ali svakako da nisu bili u dobrim odnosima - rekao je jedan Biserin rođak.

"Deca su sve čula"

Kada je Endin pobegao iz kuće, povređeni Bekim je uspeo da pozove rođaka.

- Pozvao me je na telefon i rekao mi je da dođem po njega da ga vozim u bolnicu. Bilo je strašno, ali razmišljao sam o tome kako da ga spasem. Deca su bila u drugoj sobi, ne znam ko je tu još bio od komšijske dece sa njima. Ali strašno je što su oni sve to sigurno videli i čuli - ispričao je ranije rođak koji je zatekao jezivu scenu.

