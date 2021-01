NASILNIK NAPAO LESKOVČANKU: Žena na ulici pretučena bez razloga, policija traga za napadačem

Leskovčanku M.N. (33) napao je I pretukao manijak sinoć nešto posle 22 sata u Tekstilnoj ulici u Leskovcu, dok se sa drugaricom vraćala s posla, a policija još uvek traga za napadačem kome, tvrdi žrtva, ona nije prva meta.

Ona je zadobila lakše povrede u vidu modrica po telu, ali je od udarca ležala na ulici tri minuta bez svesti.

Kako tvrdi ova Leskovčanka, nju je napao muškarac kome ne zna ime, ali koji već neko vreme spopada žene koje se vraćaju nakon noćne smene iz leskovačkih fabrika.

“U tom kraju postoji manijak i u policiji mi je rečeno da ga sad traže. Oni već znaju ko je, sumnjaju, pošto se on danima šeta tu, ali nisu imali osnova da ga do sada privedu. Trebalo bi ljudi da znaju da je psihopata na ulici, a ne da sam ja bila meta. Isto je moglo se desi bilo kome”, kaže za Kurir žrtva napada.

Ova žena detaljno opisuje svog napadača kako bi, ističe, upozoriula druge žene.

“Taj manijak se danima vrti u naselju Zele Veljković. Obučen je u crno nosi kapuljaču i masku skroz do očiju. Kada smo se vraćale s posla, on je stajao, ja sam ga mahinalno pogledala i on je verovatno iz straha, panike što sam ga uočila, mene napao. Ja pametnije objašnjenje nemam.. Pošao je za nama, pratio nas, gledao i čim nije bilo nikog okolo, zaleteo si i nečim me udario u glavu i pobego. Ja sam pala, bila sam bez svesti. Ne sećam se vise ničega. Onda je došla policija, hitna”, prepričava ova žena.

U Teksitlnoj ulici u Leskovcu je industrijska zona u kojoj u više fabrika samo u jednoj smeni radi po nekoliko hiljada ljudi. Veliki broj njih se u gluve noćne sate pešaka vraća kući. Deo ulice je i neosvetljen.

Kurir.rs/D. M.

Kurir