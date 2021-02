ŽABAC JE O ZEMUNCIMA ISPRIČAO ONO ŠTO NIKAD NIKO NIJE SMEO: Duća je nosio gorivo u kanticama, Legija je bio NARKOMAN

Nebojša Tubić Žabac u jednom od intervjua otkrio je neke pojedinosti o Zemunskom klanu koje je retko ko znao.

- Legija je nekada bio skroz drugačiji, bio je oličenje poštenja, discipline, rada, vojevanja, a kasnije je postao narkoman, kriminalac koji je učestvovao u svim tim otmicama. On je kao vojnik naučio da sluša naređenja, tako da kad više nije bilo Arkana, počeo je da sluša Duću.

- Ali nije bio uopšte naivan, kad su počele otmice, Legija je znao dobro da računa, tako da su sve delili pola pola. Jedna polovina Legiji, a drugu polovinu deli ceo Zemunski klan. Prva je bila otmica Vuka Bajruševića, Legija je tad uzeo pola sebi, a ostatak dao Zemuncima da dele. On je bio ta spona između otmičara i žrtvine porodice i bio je garancija da će sve proći u redu ako se novac isplati kako je naloženo. Tako je bilo i kad su oteli Miškovića, za sat vremena su uzeli 8 miliona. Legija je tad odmah uzeo 4 miliona i to mu se osladilo.

- I onda je kod njih nastao raspad sistema zbog Čumeta. On je bio najpametniji, on je Zemunce zapravo, stvorio. Kad su bili kod mene, Duća je trčao za Čumetom i nosio gorivo u kanti. Čume je bio protiv otmica i rekao je da treba da se bave legalnim poslovima kao što je on počeo da gradi puteve. Međutim njih to nije zanimalo, uzimali su velike pare i niko nije mogao da ih uhapsi, a i ako bi se to desilo, otmice su se vodile kao privremeno lišavanje slobode i kazne nisu bile velike. Čume im je govorio da je kilometer autoputa million evra, da su to čiste pare i da tako treba raditi. Međutim, oni su voleli brzu lovu i adrenalin. Navikli su da se bave kriminalom i hteli su još da uzimaju tako para, a Čume je to prerastao - ispričao je on.

