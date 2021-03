OPASNE PRETNJE! VELJINI PRINCIPI: Ćelava nakazo, izlupaćemo ti glavu - JELENA KRUNIĆ: Veljina ekipa reketira i podmeće bombe!

Jelena Krunić, nekadašnja rijaliti učesnica, dobija pretnje preko Instagrama od „navijača“ Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, koji je pre mesec dana uhapšen zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu osumnjičenu za otmice, ubistva, drogu i oružje.

Sudeći prema objavama na društvenoj mreži, sve je počelo kada je Jelena Krunić preksinoć u jednom od svojih storija pomenula Veljka Belivuka i nazvala ga „Veljica, pi**ica, Nevoljica“. Ubrzo su sa nekoliko profila koji podržavaju Belivuka i njegovu navijačku grupu Principi starleti počele da stižu uvrede, ali i pretnje.

Napadaju porodice

- Stvarno ne znam šta nekim ljudima nije jasno. Veljica pi**ica Nevoljica, to je on za mene, a šta je on za vas, baš me briga. Ako mislite da se nekoga plašim, grdno se varate. Ako mislite da mi šaljete poruke sa lažnih profila, kao skini to za Velju - je*o te Velja i ceo kavački klan - rekla je Krunićka u videu koji je okačila na Instagram.

Ona je zatim navela i ozbiljnije informacije u vezi sa Belivukom i njegovom ekipom.

- Ako ste mom prijatelju podmetnuli bombu ispod auta, slomili mu vilicu i lepo dali jabuku i dali da pozdravi svog oca, u smisli da, znate već šta... Napadali ste porodice. Je l’ to mafija?! - besno je govorila bivša učesnica „Zadruge“ i nastavila:

Lažni profili

- Vi što se krijete iza lažnih profila, znate za koliko može da vam se pronađe IP adresa u sektoru za visokotehnološki kriminal? A ovo su otvorene pretnje. Svi ste vi sada mu*onje kada vam nema Nevoljice. Ajde, nađite gde živim i da lepo popijemo kafu i obavimo konstruktivni razgovor, mada vi ne znate da razgovarate, navikli ste da dirate tuđe porodice i da reketirate.

Na Instagramu su potom usledile pretnje i uvrede na račun Jelene Krunić, a ona je neke od tih poruka podelila s pratiocima.

- Jelena Krunić u elementu, muškarac sa sisama. Dejstvo belog praha učinilo je da Jelena laje bez straha. Odjednom dobiješ mu*a da vređaš čoveka koji je u zatvoru. Nakazo s ljudskim likom - piše u jednoj poruci, dok se u drugoj navodi:

- Izlupaćemo ti glavudžu ćelavu i ispišati ti se u usta!

Objavili lične podatke

Veljini „simpatizeri“ su otišli i korak dalje. Ne samo da su zahtevali od nje da obriše objave u kojima pominje Belivuka već su na jednom profilu objavili i fotografiju iz pasoša Jelene Krunić sa ličnim podacima i adresom. Ona je posle te objave najavila „da će obavestiti policiju ukoliko se na adresi iz dokumenata nešto dogodi“.

Jelena Krunić Plašim se samo boga Jelena Krunić juče je za Kurir rekla da se ne plaši. - Ne plašim se ni za svoju bezbednosti, niti za bezbednost svojih bližnjih, jer znam dosta stvari i dosta toga što se dešava i pet koraka unapred šta bi se desilo. Plašim se samo boga - rekla je ona i dodala: - Nemam problem s tim da iznosim istinu, pa makar me to koštalo i života. Poturili su bombu pod auto mom prijatelju, koga znam 15 godina. To je normalan i porodičan čovek. Slomili su mu i vilicu, tačno znam ko je to uradio. Nadam se da će odrobijati svoju kaznu.

Starlete u službi mafije Saslušavane Mimi Oro i Tijana Ajfon U okviru istrage o klanu Veljka Belivuka policija je prekjuče saslušala i starlete Tijanu Ajfon i Mimi Oro. One su u prostorijama SBPOK provele nekoliko sati, a uvedene su sa lisicama na rukama. Međutim, nakon informativnog razgovora one su puštene. Tijana Ajfon bila je verena sa Milovanom Tadićem Miksom, jednim od bliskih saradnika Velje Nevolje, koji je uhapšen zajedno s njim. - Operativne informacije ukazuju na to da ne samo da su bile bliske s pripadnicima klana nego da su na neki način i radile za njih. Postoje sumnje da su za njih prale novac, čuvale ga i prenosile, ali i da su prenosile poverljive poruke, davale im alibi i služile kao mamac za suparnike. Takođe, sumnja se da su boravile u njihovim štek stanovima, da su im čuvale oružje i narkotike - kaže naš izvor i dodaje da postoji mogućnost da starlete ponovo budu pozvane na razgovor, tokom kog će biti podvrgnute i poligrafskom testiranju.

