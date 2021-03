VOJVOĐANSKI BIZNISMEN PRAO PARE ZA VELJU NEVOLJU: Vladimir Vrbaški OSILIO SE I BAHATIO nakon što je upoznao Belivuka

Vojvođanski biznismen Vladimir Vrbaški navodno je pod istragom nadležnih državnih organa zbog sumnje da je sarađivao sa uhapšenim Veljkom Belivukom zvanim Velja Nevolja.

Vrbaški je, kako se osnovano sumnja, radio je s Belivukom i za njega i njegovu kriminalnu grupu, navodno, prao nelegalno stečen novac. Inače, Vrbaški je 2015. godine bio član Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan, kao i košarkaškog kluba crno-belih.

foto: @starsport

- Istraga je sve opsežnija posle hapšenja Belivuka i njegovih jataka. Istražuju se sve veze koje je imao - s političarima, državnim funkcionerima, pa i s biznismenima. Izvesna operativna saznanja ukazuju da je taj vojvođanski biznismen prao pare za Velju i njegovu mafijašku ekipu. Postoje indicije da su učestvovali u finansijskim vratolomijama. Provera se da li je Vrbaški za Belivuka kupovao razna preduzeća. Istraga će utvrditi i da li je možda Vrbaški bio paravan, da li je samo otvarao firme umesto Velje Nevolje - priča dobro obavešteni izvor iz bezbednosnih struktura i dodaje:

- Češljaju se svi poslovi koje je Belivuk imao. U okviru toga proverava se i da li postoje dokazi da je Vrbaški kupovao zemljišta, parcele i ostale nepokretnosti za Belivuka.

foto: Starsport©

Činjenica je, ističu upućeni u istragu, da je Vrbaški poslednjih godina znatno ojačao.

- Vrbaški se poslednjih godina osilio. Istraga će utvrditi da li je pozadina takvog ponašanja, koje se može opisati kao bahato, upravo posledica veza s Belivukom i njegovom ekipom. Utvrdiće se da li je uživao njihovu fizičku zaštitu, a da je možda, s druge strane, odrađivao prljave poslove za njih. Opsežna akcija policije i BIA protiv ove mafijaške hobotnice uključivala je privođenje i preslišavanje njihovih jataka u državnim strukturama, pa i saslušanje bivše državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović, predsednika FSS Slaviše Kokeze - rekao je Marko Nićović, bivši načelnik beogradske policije.

Mafijaši angažuju ekonomiste, pravnike...

Kako bi se posekli pipci Belivukovog klana neophodno je, objašnjava Nićović, ispitati sve te njihove tajkune i utvrditi tokove prljavog novca, od kog su planirali i likvidaciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- I to se mora nastaviti i dalje da bi bili posečeni svi pipci te kriminalne organizacije, koja je ušla, očigledno, u državne strukture, ali i imala svoje biznismene, agente za nekretnine, bankare... To je manir, naročito, ruske i italijanske mafije. Mafijaši su nepismeni, pa zato angažuju ili školuju svoje ekonomiste, pravnike, privrednike da bi za njih prali prljave pare i ubacivali ih u legalne tokove. Opasna je to igranka - ukazuje Marko Nicović.

(Kurir.rs/Srpski telegraf)

Kurir