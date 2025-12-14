Slušaj vest

Vozačima se savetuje oprez zbog magle koja smanjuje vidljivost na putu, a koja je najgušća u nizijama, gde su i kolovozi klizavi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Pojačan saobraćaj može se očekivati ka planinskim centrima zbog početka vikenda i skijaške sezone.

Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila.

Kamioni na Batrovcima čekaju dva sata na izlaz iz zemlje, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.

