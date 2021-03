KOKEZA IMAO RAZRAĐENU ŠEMU NA CARINI: Kontejner uđe u Srbiju, istovare ga i kupac naprasno odustane! Zarada 150.000€ po kontejneru

BEOGRAD - Republički budžet oštećen je za stotine miliona evra zbog muljaže i pljačke koju je već duže vreme preko Carine sprovodio Slaviša Kokeza, aktuelni predsednik Fudbalskog saveza Srbije, uz svesrdnu pomoć doskorašnjeg direktora Uprave carina Miloša Tomića.

U sve to bili su upleteni i pojedinci iz policije i kriminalnih struktura, prenose beogradski mediji dodajući da su svi sastanci oko Carine bili održavani u prostorijama FSS u Staroj Pazovi. Carinom je zapravo, kako ističe, upravljao Kokeza preko Tomića, koji je tek nedavno smenjen.

Ozbiljan novac ova grupa strpala je u džep i carinskom muljažom sa cigaretama. Cela šema razrađena je kada su cigarete u reeksportu smeštane u carinska skladišta.

– To se radilo tako što, na primer, firma iz Turske pravi papire za prodaju cigareta sa nekom firmom iz Evropske unije. Te cigarete dolaze u Srbiju u kontejnerima na kamionima, istovaraju se u skladište rečne carinarnice, a onda se po reeksportu tovare na brodove za inostrane kupce. Međutim, caka je u tome što, kada se roba istovari, kupac iz EU odjednom odu staje od kupovine cigareta i one ostaju u carinskom skladištu i čekaju kamion za povratak prodavcu iz Turske. Oni potom dovoze identičan kontejner, sprejom ispisuju iste brojeve kontejnera i onda ga pune bilo kojom drugom robom iste težine (starim papirom, na primer). Onda za one kontejnere sa cigaretama, koji se nalaze u skladištu, prave druge papire za drugu vrstu robe, na primer garderobu, pa se ti kontejneri kao navodne majice šalju u EU. Zarada po kontejneru je iznosila 150.000 evra, a takvih je bilo u proseku četiri nedeljno...

Kurir