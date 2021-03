ŠOK OBRT! OSMORO DECE STRADALO OD STRUJNOG UDARA: U eksploziji zadobili teške opekotine! DETALJI NESREĆE NA ČUKARICI

Osmoro dece starosto od tri do 15 godina povređeni su usled strujnog udara sa dalekovoda na uglu ulica Galipoljske i Milorada Jovanovića na Čukarici. U nesreći je povređena i jedna odrasla osoba koja je prebačena u Urgentni centar.

Kako nezvanično saznajemo deca su se igrala kada je iz za sada nepoznatog razloga došlo do eksplozije. Iako su mediji najpre javili da je došlo do požara, vatrogasci prema našim saznanjima nisu ni izlazili na teren jer nije došlo do paljenja barake..

Povređenu decu sa opekotinama hitna je prevezla u Tiršovu i u teškom su stanju. Najpre je primljeno šestoro dece, a potom još dvoje.

Pretpostavlja se da je došlo do spajanja faza, reč je o struji koja ima više hiljada volti. Postoji mogućnost da je nešto metalno bačeno na žice koje imaju više hiljada volti.

Ipak, šta se tačno desilo biće utvrđeno istragom koja je u toku.

Kurir.rs/J.R.

Kurir