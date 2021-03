ZAVRŠENO SUĐENJE DABOVIĆU ZA TEŠKO UBISTVO DUŠANKE U NOVOM SADU: Tužilac traži kaznu doživotnog zatvora!

Dejanu Daboviću (28) iz Herceg Novog koji se tereti da je 26. decembra 2019. u popodnevnim časovima u Ulici Alekse Šantića u Novom Sadu, do smrti nožem ubadao bivšu devojku Dušanku Jocović (25) iz Novog Sada, suđenje je završeno, a sutra će biti izrečena presuda u novosadskom Višem sudu.

Osumnjičeni za svirepo ubistvo, upadljive atletske građe, koji kako je rekao i dalje redovno trenira u zatvoru, doveden je s lisicama na rukama i bukagijama. On je ostao pri svome, kao što je izneo na glavnom pretresu, da se seća svega, samo, iako je u policiji pričao o događaju, na glavnom pretresu "izgubio je iz sećanja kako je ubio Dušanku, i da i dalje ne želi da odgovara na pitanja suda, branioca i tužioca.

foto: Facebook Printscreen, S.S.

Na današnjem suđenju reč su imali veštaci sudske medicine i tim psihijatra, koji su se složili da je Dejan prerezao grkljan pokojnoj Dušanki, nanevši još niz povreda i uboda nožem, čime je počinio krivično delo teško ubistvo.

Zamenik javog tužioca, u završnoj reči rekao je da je dokazano da je osumnjičini Dabović, sposoban da shvati značaj krivičnog dela u besu zbog raskida veze na svirep način sačekao Dušanku ispred zgrade u želji da joj vrati zlo sa namerom, osam puta je udario pesnicom po glavi, nožem joj naneo niz povreda po rukama, a onda je ubadao po vratu i gruduma, dok nije shvatio da ju je ubio.

foto: Kurir/S.S.

"Očigledno je da je on duže vreme planirao ovo krivično delo. On je sve to činio bez osećanja, svestan patnje koju ona trpi, a ni sada se kod njega ni jednog trenutka nije videlo ili primetilo kajanje, te tužilaštvo traži da ga Sud proglasi krivim i osudi na doživotnu robiju, imajući u vidu da kod okrivljenog nema kajanja u toku celog glavnog pretresa", rekao je tužilac.

foto: Kurir/S.S.

Na suđenju je i danas bila prisutna Danijela Žižić, rođena sestra Dušankina, koja ništa smirenija nije bila u odnosu na prošli put, plačući bez remećenja ročišta. Međutim, majka Mirjana Jocović, nastradale Dušanke, nije danas bila na ročištu, iz razloga što joj je jako teško da svevto sluša.

"Ovo je neopisiv bol. Od tuge za ćerkom mi je suprug preminuo. Nije izdržao ni godinu dana od njene smrti", rekla je jecajući na prošlom ročištu neutešna majka.

Kurir.rs/S. S.

Kurir