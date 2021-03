KAO DA BIH STAVIO K.... U NEKU KOJU NE POŠTUJEM? Milenin advokat Tintor otkriva šta bi moglo biti s Lečićem posle snimka

BEOGRAD - Advokat Jugoslav Tintor koji zastupa oštećene devojke u slučaju profesora glume Miroslava Mike Aleksića prokomentarisao slučaj Branislava Lečića.

Kako je otkrio, snimak razgovora koji je napravila Danijela Štajnfeld, a u kojem se čuje kako Lečić izgovara rečenicu: „Šta ti misliš da ja svoj k... da bih ga ponižavao, potcenjivao?“, važeći je na sudu kao dokaz.

- Mislim da je predmet Mike Aleksića prekretnica na određeni način i da je veliki broj drugih devojaka koje su u nekom trenutku u prošlosti preživele traumatične događaje i tada mislile da je ispravno da ćute o tome, sada dobile ohrabrenje da prijave seksualno nasilje i otkriju identitet nasilnika - rekao je Tintor i osvrnuo se na slučaj Štajnfeldove i Lečića.

- Tužilaštvo treba da kaže šta se preuzima kao sledeći korak. Ključan dokaz je iskaz žrtve pred nadležnim organima, a oni dalje procenjuju u kojoj meri je on detaljan, logičan, životan, koliko se odnosi na period pre samog izvršenja krivičnog dela. Opis događaja i datog perioda treba da predstavlja celinu kako bi sud bio uveren u istinitost tvrdnje žrtve - kaže Tintor beogradski list i dodaje:

- Pojavio se snimak njihovog razgovora koji je, pretpostavljam, ciljano objavljen kako bi potkrepio verodostojnost tvrdnje žrtve. Bitno je razgraničiti da je u ovom slučaju, kako se navodi, ona sama snimala svoj razgovor sa sagovornikom i sada to upotrebljava kao dokaz, dok je snimanje neovlašćeno onda kada to čini treće lice bez znanja onoga ko je na drugoj strani žice.

Dakle, zakon ovakav dokaz priznaje, a ukoliko se identifikuje sagovornik na drugoj strani, tada će se raspravljati pitanje pod kojim okolnostima je on njoj govorio ono što se čuje - rekao je advokat Jugoslav Tintor.

Može li Lečić da tuži Danijelu za neovlašćeno snimanje razgovora? Advokat otkriva detalje

- Po mom mišljenju nije priznao, zato što je silovanje akt nasilja seksualnog, a vi u tom razgovoru nemate da kaže da je primenjivao silu - rekao je advokat Sead Spahović

Advokat i bivši tužilac Sead Spahović gostovao je u jutarnjem programu na K1 gde je tema bila slučaj Danijele Štajnfeld, koja je nakon sedam meseci imenovala "moćnika iz filmske industrije" koji ju je navodno silovao. Danijela je navela da je u pitanju glumac Branislav Lečić, te dostavila audio-snimak na kojem navodno njih dvoje pričaju o nemilom događaju, a pitanje koje javnost zanima je šta će se dalje dogoditi.

Voditeljka je istakla da su već vodili razgovor o tome da li je dovoljno da neko ima snimak telefonskog razgovora, te da joj se čini da je logika građana potpuno različita od pravne strukture, toga šta zahteva zakon. Joksimovićeva je potom pitala da li je snimak Danijele i Lečića, koji je Štajnfeldova tajno napravila dovoljan dokaz na sudu.

- Ja sam vam i prošli put rekao da mislim da za sud to nije dokaz, ali da za tužioca može da bude. To je za tužioca važno da se oslobodi da krene u postupak protiv tog lica. On vidi da nešto ima i može da krene s tim, ali ne može da računa da će sud to da prihvati kao dokaz na osnovu kog će da osudi čoveka.

- Razgovor je sniman neovlašćeno, razgovor je provociran. Devojka ga navlači, tendenciozno priča o stvari, navlači ga da on prizna neke stvari da bi to mogla da koristi da se osveti. Po mom mišljenju nije priznao, zato što je silovanje akt nasilja seksualnog, a vi u tom razgovoru nemate da kaže da je primenjivao silu. Ona inače kaže da je rekla "ne", a to što kaže sudu da je rekla "ne" je mnogo važnije nego što je rekla Lečiću u telefonskom razgovoru da je rekla "ne". Taj dokaz koji je snimljen je slabiji dokaz od njenog iskaza kod tužioca, njen iskaz kod tužioca je direktan dokaz o krivici. To je jači dokaz od ovog razgovora.

- Važno je sve, ali je po mom mišljenju ovaj telefonski razgovor je slab dokaz, zato što je neovlašćeno snimanje krivično delo. To je jedan u osnovi duboko nemoralan dokaz iako je uperen protiv nemoralnog postupka. Da ne ispadne da ja podržavam silovatelje, ali moramo da vodimo računa o dokazima. Mi moramo da vodimo računa o dokazima i o procesu, jer pravo pruža neku zaštitu i okrivljenom - rekao je advokat i dodao:

- Sadržina razgovora je sporedna, dopušta analizu. Sud odlučuje da li se analizira, sud može sve. Sud može i da prihvati taj dokaz, možda ja i nisam u pravu. Ja vam samo kažem, to je razgovor koji je snimljen pre nekoliko godina. Glavni argument protiv tog snimanja je što je neovlašćeno tonsko snimanje krivično delo. Materijalno pravo ne dopušta takve stvari.

Na pitanje voditeljke da li Lečić sada može da tuži Danijelu za neovlašćeno snimanje, advokat je rekao: - Ne bi mogao da je tuži jer je to zastarelo.

(Kurir.rs/Alo/K1)

Kurir