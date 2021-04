ISPOVEST MERIME PONOVO PODIGLA PRAŠINU: Optužila Lečića da ju je silovao, njihove kolege glumci čekaju GLAS SUDA I TUŽILAŠTVA

Bivša glumica Merima Isaković, koja je u ispovesti za Nedeljnik optužila glumca Branislava Lečića da je 1978. pokušao da je siluje, izjavila je da je posle 43 godine odlučila da progovori, jer oseća "moralnu obavezu da podrži koleginicu Danijelu Štajnfeld".

Danijela je, podsetimo, glumca optužila da ju je silovao, zbog čega je protiv njega Više tužilaštvo u Beogradu pokrenulo pretkrivični postupak. Lečić je na saslušaju negirao optužbe, a prošao je i poligraf.

Ne poznaje Danijelu

Merima Isaković, koja je u saobraćajnoj nesreći ostala nepokretna i decenijama živi u Australiji, juče je za Kurir rekla da je spremna da svedoči i pred tužilaštvom o ličnosti Branislava Lečića, ukoliko je pozovu.

- Ne poznajem Danijelu, prvi put sam čula za nju kad sam prošle nedelje pročitala o njenoj traumi. Verujem da je reći istinu fundamentalna obaveza svake savesne osobe. Ne mogu direktno da svedočim o događaju nasilja nad Danijelom jer mu nisam direktno prisustvovala, ali mogu svedočiti o ličnosti Branislava Lečića i svom dramatičnom iskustvu vezanom za njega. Nadam se da će se druge žrtve osmeliti da se oglase, ako ih ima - rekla je Merima.

foto: Zorana Jevtić Advokat Krivična dela prijaviti nadležnima Advokat Zora Dobričanin Nikodinović apelovala je da se krivična dela prijavljuju organima gonjenja, a ne na društvenim mrežama i u medijima, naročito krivična dela silovanja, jer je protokom vremena teško obezbediti materijalne dokaze. - Ovo kod nas u poslednje vreme postaje gladijatorska arena, rijaliti s teškim posledicama. Ovim pričama o navodnim silovanjima pre više od deceniju i za vreme Tita, bojim se da ćemo svi postati tolerantni prema tom i takvom krivičnom delu, i bojim se da ćemo loše odreagovati onda kad zaista budu postojali nesporni dokazi da se neko silovanje zaista i desilo - kaže ona za Kurir i dodaje da svi moramo da poštujemo žrtve, ali i pretpostavku nevinosti kao standard.

U ispovesti za Nedeljnik navela je da je Lečića doživljavala kao druga i pet godina starijeg kolegu sa FDU, kao i da je prvu neprijatnost doživela kad je u šetnji pokušao da je poljubi. Kako tvrdi, pravi horor dogodio se kad je u njegov stan došla po knjigu koju mu je ranije pozajmila.

- Ne znajući, zakoračila sam u horor! Ušla sam i stala kraj vrata, a on me je gurnuo ka zidu. Pitala sam ga uplašena: "Šta radiš?" Rekao je: "Šta misliš? Sada ne možeš pobeći. Ne pokušavaj da vrištiš. Niko te neće čuti. Džaba ti je svako opiranje" - navela je Merima, tvrdeći da je Lečić govorio: "Šta je, nisam dovoljno dobar za tebe? Znaš li ti ko sam ja? Treba da ti je čast što te želim. Imaću te zato što ja to želim. Imam crni pojas u džudou! Nemaš šanse."

Kako navodi, pokušala je da se odbrani, a tek kad je, kako kaže, povratila, Lečić je prestao da je dodiruje i da skida njenu haljinu. Navodno, uspela je da izađe iz stana i odveze se taksijem.

foto: Printscreen Instagram Ispovest Gaga Nikolić mi je bio podrška Glumica, kojoj je pre saobraćajne nesreće u kojoj je ostala nepokretna predviđana velika karijera, u ispovesti tvrdi da je o onom što joj je učinio Lečić ispričala najboljoj prijateljici, ali i pokojnom glumcu Draganu Gagi Nikoliću. - Neizmerno mi je pomogao strpljivim slušanjem, osećanjem sigurnosti, lepotom čistog, čednog, snažnog prijatelja. Rekla sam mu šta se dogodilo i ko je ta osoba. Rekao mi je da ne brinem, da me ta osoba više nikad neće uplašiti. Rekao mi je da se nada da se ta osoba naučila pameti, da moja pobeda može da mu pomogne da izraste u boljeg čoveka - napisala je ona.

- Gledao me je hladnim, praznim i crnim, zastrašujućim pogledom. Oči bez duše. Osećala sam kako me kao kleštima lomi, boli svaka koščica. Uvija se kao neka zmija, pokušava da mi razmakne noge. Ako uspe, umreću noćas, mili bože, ne ovako - opisala je ona i dodala da je u tom trenutku "strah vrištao u njoj, dok se on sladio njenom nemoći".

Opraštam ti

Epilog priče, prema njenim tvrdnjama, dogodio se dve godine kasnije, kad ju je Lečić zamolio da mu oprosti i obećao joj da nikad nikome to više neće učiniti.

- "Opraštam ti", rekoh. "Opraštam, ali ne zaboravljam. Ti nikada nećeš shvatiti bol koji si mi naneo. Ako ikada čujem da si ikome naneo sličan bol, svima ću reći šta se desilo." Ja sam svoju reč održala. Branislav Lečić izgleda nije - rekla je glumica i najavila da uskoro izlazi i njena knjiga.

foto: Vladimir Šporčić

Nenad Jezdić brani Branislava Lečića

Jeste li vi bili tamo, jesam li ja bio tamo?!

Glumac Nenad Jezdić juče je, odgovarajući na pitanje novinara emisije "Redakcija" na Kurir televiziji, odsečno odgovorio i svima jasno stavio do znanja šta misli o slučaju koji je potresao Srbiju.

- Pređite na sledeće pitanje! Je l' sam ja bio tamo, je l' ste vi bili tamo? Možda možete vi meni da kažete nešto više o tome. Ili vi mislite da ja znam nešto što vi ne znate - ljutito je rekao Jezdić.

Nakon ovakve reakcije Jezdić se i izvinio novinarki, dodavši da je najvažnije da svako gleda svoja posla.

- Svakome želim da izgura svoju istinu, svakome želim da se izbori za svoju istinu. I neka svako radi svoj posao, kako mi je rekao jedan mudar čovek. Da pustimo ljude sve da odboluju svoje boli - rekao je na kraju pomirljivo popularni glumac.

foto: Zorana Jevtić Eva Ras i Lepomir Ivković - Ne možemo nikoga osuđivati dok su ne dokaže Lepomir Ivković, kolega s klase Merime Isaković, kaže da ne može nikog osuditi dok to sud ne dokaže. - Zaprepašćen sam. Merima je moja klasna koleginica, izuzetno je cenim i poštujem i bio sam jako tužan nakon nesreće koja ju je zadesila posle filma "Jovana Lukina", gde je jedva preživela. Radi se o divnoj osobi i divim se svemu što je preživela - kaže Ivković i dodaje da je s Lečićem radio neke projekte i nikad se ne bi odrekao saradnje s njim. Glumica Eva Ras još jednom je ponovila da Srbija mora da bude pravna država. - Nemam reči za ovu strašnu osudu. Potpuno mi je prljavo ovo što je uradila Merima. Sve ove stvari uznemiravaju javnost. Sad ćemo se sećati šta je sve bilo pre 40 godina. Pravda se ne traži preko Nedeljnika, nego na sudu - zaključila je.

