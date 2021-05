SIN (4) JEDINAC MI JE UMRO NA RUKAMA! Potresno svedočenje majke malog Edina koga je zgazio kombi! VIDEO

Edin Krstić (4) poginuo je juče kada ga je naočigled njegove majke Kristine u selu Popovac kod Niša udario kombi koji je vozio S. J. (48) iz Niša. Nesrećni dečak preminuo je od teških povreda, a vozač kombija je uhapšen. Tragedija se dogodila u jutarnjim časovima, u centru sela, gde je ograničenje brzine 30 kilometara na sat.

Udariše dete!

- Strašno se osećam. Sve se dogodilo u minut vremena. Ušla sam u poštu da podignem 3.000 dinara pomoći od države, a Edin je ostao da me sačeka napolju s biciklom. Odjednom je neko uzviknuo: "Udariše dete, udariše dete." Htela sam da se srušim od straha i kada sam izašla napolje, vidim moje dete celo u krvi. Izlazila mu je krv iz ušiju, iz nosa. Uzela sam ga u ruke, odnela u ambulantu, ali bilo je kasno - priča kroz suze majka.

nesrećna majka objašnjava kako je izgubila dete foto: M. S.

- Teško mi je, mnogo teško. Nema više mog sina... U seoskoj ambulanti kažu da su pokušali da spasu dečaka, ali je verovatno jadno dete izdahnulo u majčinim rukama.

Meštanin Miroslav Miladinović bio je na mestu nesreće i kaže da je nemoguće da vozač nije video dete na biciklu.

- Tu ispred pošte je nekakav trougao, odnosno kružni tok, i ne znamo kojom brzinom je on išao, ali nije mogao tu da vozi više od 40 kilometara na sat. Pravo je čudo kako ga nije video.

Ovde se inače vozi sporo jer je naseljeno mesto, a i tu se stalno deca igraju - priča naš sagovornik. Komšinica Kristine Krstić kaže da ju je videla neposredno pred nesreću.

- Kristina me je, dok je išla sa detetom kroz selo, pozvala da idemo u poštu i podignu ovu državnu pomoć. Nisam krenula sa njima. Inače, Kristina i njen muž nisu venčani. Ne znam mu ime, niko ne zna, jer ga svi zovu Kinez. To im je sin jedinac, dok on iz prvog braka ima dve ćerke - priča naša sagovornica.

Komšinica Vozač kombija iz istog sela Meštani kažu da poznaju vozača kombija jer živi u istom selu. - Pažljiv je vozač, nikada nije vozio brzo kroz naše selo. On je dobar čovek, strašno što je dete stradalo - pričaju meštani.

Edine, Edine

Jedna od stanovnica ovog sela kaže da je zatekla jeziv prizor.

- Vraćala sam se iz prodavnice kada sam videla u centru sela kombi i bicikl i patike ispod njega. U tom trenutku čula sam da je mališana udario kombi i da je on u ambulanti. Kada sam čula kuknjavu majke, sve mi je bilo jasno - kaže ona. Majka, otac, rodbina i komšije plakali su za preminulim dečakom.

- Edine, Edine - vikali su očajni roditelji. Policija je uhapsila vozača kombija koji je udario dete. On se tereti za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. -

Sumnja se da je upravljajući kombijem udario četvorogodišnje dete koje je od zadobijenih povreda preminulo na mestu. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu - saopštila je policija.

