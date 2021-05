DETALJI NESREĆE U NIŠU: Videla sam bicikl ispod kombija i tragove krvi! Komšije o udesu u kom je poginu dečak (4) NAOČIGLED MAJKE

U teškoj saobraćajnoj nesreći u selu Popovac kod Niša poginuo je dečak (4). Kako se saznaje, on je pred majkom podleteo biciklom pod kombi.

Prema informacijama, podlegao je povredama ubrzo nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila jutros.

Na dete je, naime, nešto pre 9 sati naletelo vozilo i ono je u besvesnom stanju prebačeno do ambulante u ovom selu. Prema priči meštana, vozač kombija je pošao do pošte da plati račune, a do tragedije je došlo dok se skretao na kružnom toku. Vozač nije video dečaka, udario ga je i mališan je zadobijenim povredama podlegao na licu mesta.

Zbog težine povreda na lice mesta stigla je Hitna pomoć iz Niša i dete prebacila do Kliničkog centra, ali je ono podleglo povredama.

- Ja sam izašla iz apoteke i videla sam kombi, biciklo ispod kombija i tragove krvi. Šteta za dete, ima četiri godine...Znam dečka koji je vozio kombi, znam ga, dobar je dečko. Ne vozi brzo sigurno, a šta se desilo ne znam - rekla je komšinica.

Inače, povređenom dečaku u pomoć je odmah pritrčala majka koja je bila u blizini i videla sve. Ona ga je u rukama odnela ga do ambulante koja se nalazi uz ulicu.

(Kurir.rs/Telegraf/Blic)