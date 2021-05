IZNAJMIO AUTOMOBIL PA OTIŠAO DA ŠVERCUJE MIGRANTE KROZ MAĐARSKU Državljanin Srbije osuđen na zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima

Državljanin Srbije koji je uhvaćen da krijumčari devet migranta osuđen je na tri godine zatvora i šest godina zabrane ulaska u Mađarsku.

Srbin i migranti iz Avganistana uhvaćeni su 1. marta 2021. godine, a on je trebalo da ih sa područja Janošalme u Mađarskoj preveze u Austriju i to za 650 evra po osobi. Prema pisanju mađarskog portala "Halasinfo" uhapšeni Srbin je imao smišljenu šemu kako da prokrijumčari migrante do Austrije.

- Prema optužnici Srbin je automobil iznajmio u Beogradu 1. marta i potom njime ušao u Mađarsku. Onda je dobio lokaciju na kojoj su ga čekali migranti - naveli su mađarski mediji.

Naš državljanin je preuzeo migrante, ali nije daleko stigao jer su ga uočili granični policajci.

- Pokušao je da pobegne automobilom, ali se zaglavio, međutim, ni tu nije bio kraj, izašao je iz automobila i pokušao da pobegne, a ubrzo je uhvaćen - navode mađarski mediji.

