PRODUŽEN PRITVOR OBRENOVČANIMA ZA PLANIRANJE UBISTVA MILIĆA ŠAKOVIĆA: DNK osumnjičenih nađen i u kolima i na puški

Kriminalnoj organizaciji koja je osumnjičena za planiranje ubistva Milića Minje Šakovića, visokopozicioniranog pripadnika "škaljarskog klana" - određen je pritvor do 9. septembra.

U spuškom Istražnom zatvoru završili su Nikola Mirić (35) i Jovan Trkulja (35), iz Srbije, iz Obrenovca i Podgoričani - Jovan Marović (41) i Aleksandar Veljović (30). Podsetimo, crnogorski istražitelji sumnjaju da su uhapšeni osim Milića Minje Šakovića, planirali da likvidiraju i vođu škaljarskog klana, kao i njegovog telohranitelja.

Kako se navodi u spisima predmeta, pritvor im je produžen zbog krivičnog dela - stvaranje kriminalne organizacije, a zbog opasnosti od bekstva.

- Osnovana sumnja da su okrivljeni Jovan Trkulja, Nikola Mirić, Jovan Marović i Aleksandar Veljović izvršili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, proizilazi iz dokaza i podataka koji se nalaze u spisima predmeta, a koje je specijalni državni tužilac u predlogu naveo. Naime, specijalni državni tužilac je ukazao da je tužilaštvo putem međunarodne policijske saradnje, preko Interpola, imalo informaciju da se priprema likvidacija M.Š. (Šakovića) u Crnoj Gori, te da su kroz međunarodnu saradnju dostavljene i fotografije koje su načinjene u vezi planiranja tog krivičnog dela, a na kojim fotografijama je kuća, tj. prostor iz kog je trebalo da bude izvršeno krivično delo na štetu M.Š. i iz kog prostora se vidi njegova kuća - piše u odluci suda.

Navodi se da je na taj način specijalni državni tužilac dobio i podatke da će krivično delo biti izvršeno od strane dve osobe snajperskom puškom iz objekta na poslednjem spratu, a u blizini kuće Šakovića.

- U dosadašnjem toku istrage identifikovan je stambeni objekat iz koga je trebalo da bude izvršeno krivično delo ubistvo, a koji se nalazi u neposrednoj blizini kuće M.Š. U pitanju je objekat koji je bio u izgradnji i kao takav kupljen 29. 1. 2021. godine od strane okrivljenog Z.L. (Lekića) za 18.000 eura, a pri tom u evidenciji prelazaka državane granice Crne Gore nije bio registrovan ulazak okrivljenog Z. L., iako je on strani državljanin.

Takođe je predlogom ukazano da je prilikom lišenja slobode od okrivljenog Mirića oduzeto više ključeva koji su odgovarali navedenom kupljenom stanu - stoji u odluci.

Objašnjava se da je predgledom stana pronađen pištolj bez fabričkog broja, silikonske maske, puščana municija i dvogled sa mogućnošću snimanja na daljinu i merenje udaljenosti do određene tačke, dok je pretresom vozila BMW, pronađeno više kanistara benzina, hepo kocki, sporogorećih štapina. Specijalni tužilac, piše, takođe je konstatovao da je pretresom garažnih mesta pronađena municija, kanisteri benzina, hepo kocke, sporogoreći štapini, kao i tri vozila.

- U dosadašnjem toku istrage je utvrđeno da je okrivljeni Jovan Marović iznajmio navedene garaže koje su bile otvorenog tipa, ali su nakon toga zatvorene... Tužilac je dalje ukazao da su okrivljeni Trkulja i Mirić uhapšeni u trenutku kada su bili u vozilu BMW do kog su došli kombijem, te da je od orkivljenog Mirića oduzet kriptovani telefon. Iz nalaza i mišljenja veštaka koji su do sada pribavljeni, identifikovan je DNK materijal Nikole Mirića u vozilu BMW, vozilu kombi i motociklu, kao i na predmetima koji shodno mišljenju veštaka hemijske struke i veštaka za požare i eksplozije predstavljaju improvizovane naprave koje služe za izazivanje požara, što je doveđeno u vezu sa komunikacijama okrivljenih u vezi planiranja izvršenja krivičnog dela na štetu M.Š. ukazuje da su ta sredstva trebala biti iskorišćena za izazivanje požara u stanu iz kog je trebalo da bude izvršeno krivično delo ubistvo. U vozilu za koje postoji osnovana sumnja da je vlasništvo Aleksandra Veljovića, pretresom je pronađena snajperska puška sa prigušivačem, a identifikovan je biološki materijal okrivljenog Mirića, dok je u vozilu koje je bilo u istoj garaži, izolovan DNK materijal okrivljenog Jovana Trkulje. Na snajperskoj pušci sa prigušivačem utvrđen je biološki materijal okrivljenog Mirića. I po oceni veća Vrhovnog suda, iz navedenih dokaza i podataka proizilazi osnovana sumnja da su okrivljeni bili članovi kriminalne organizacije koja je između ostalog imala za cilj vršenje krivičnih dela protiv života i tela i to na teritoriji više država, a to imajući u vidu da su tri lica za koja postoji osnovana sumnja da su postali članovi kriminalne organizacije, državljani Republike Srbije - navodi se između ostalog u rešenju Vrhovnog suda.

(Kurir.rs/Vijesti)