LJUBU ZEMUNCA UBILA CIA? BOLNA ISPOVEST NJEGOVE MAJKE OTKRIVA NOVE DETALJE: Goran je stalno ponavljao da ga je ubio iz straha!

Ljubomir Magaš poznatiji kao Ljuba Zemunac (38) navodno je ubijen po nalogu CIA jer je u Frankfurtu pretukao jednog njihovog agenta. Njegova majka, Rosa Ćurčić, za smrt sina optužuje i nemačku državu.

Magaš je ubijen ispred Zemaljskog suda u Frankfurtu 10. novembra 1986, obarač je povukao Goran Vuković (kasnije ubijen u Beogradu), ali nalogodavac nikad nije otkriven niti je rasvetljena pozadina ove likvidacije. Rosa je, kao i mnogi drugi Srbi, sumnjala da su prste umešali I Nemci i citira stručnjaka za organizovani kriminal Gerharda Bekera, koji je Ljubu optužio da pod kontrolom drži "oko 250 razbojnika iz Jugoslavije u Frankfurtu I okolini".

foto: Privatna arhiva

- Kad je Ljuba uhapšen zbog pucanja na Gorana Vukovića, došao je policajac Oto Leder. Nije on bio običan policajac, već neki glavni za saradnju s američkom CIA. Ja sam bila na tom suđenju. Dvaput je policiji Goran davao izjavu da ne zna ko je pucao u njega. Tek kad je Leder došao u Frankfurt, Goran je rekao da je Ljuba pucao. Sad, taj Ljubin drug kod kojeg sam odsedala, vidin sav usplahiren, ubledeo, kaže meni: "Tetka Roso, znate li vi ko je taj Leder?" Šta me briga, mislim se - rekla je Rosa.

Nedugo posle toga prenela je Ljubi šta se u Beogradu priča, da mnogi sarađuju s policijom, da je neki nemački policajac dolazio u Beograd i saslušavao joj zeta. Pa to je ono đubre što sedi iza tebe, to je taj Oto Leder. Znaj, majko, ako mi neko dođe glave, to će biti on - rekao je Ljuba tada.

Rosa se sa bolom prisetila i suđenja za Ljubino ubistvo.

- Nemci su s kerovima bili napolju, a u sudnicu su ih uveli jedino kad su svedočila braća Šoškić, koja su bila nerazdvojna sa mojim sinom. To se samo tad desilo, ni pre ni posle toga. Svi su napominjali da Ljuba nikad nije imao pištolj, što je bila činjenica. Ali javni tužilac je ustao i rekao: "Gospodinu Magašu i nije bio potreban pištolj jer je imao ubitačnu pesnicu!" I traži za Gorana dve godine i devet meseci. Da sam mogla da urliknem... Samo sam tad progovorila: "Da je psa ubio, više bi dobio" - opisala je detalje iz sudnice.

Dodaje da je gledala pištolj kojim je njen sin ubijen, kutiju sa njegovim stvarima i srce joj se slamalo.

- Kad je bila pauza, prilazi mi prevodilac i kaže da ni u snu ne bi prihvatio da prevodi da je znao da ću i ja doći. Poznavao je Ljubu i voleo ga. Goran je sa dva advokata seo za optuženički sto. Bio je tako na tri metra od mene. Kad smo izlazili, ja sam prošla pored njega, a ništa ne mogu, ni za nos da ga povučem. Oborio glavu na sto. Stalno je ponavljao da je Ljubu ubio iz straha. Iz straha i ništa drugo, zbog neke proklete puške. A sudija, onako mlad čovek, pita ga zašto nije otišao iz Frankfurta kad ga se toliko bojao? Nisam mogao da ostavim verenicu, reče. Setila sam se tada šta mi je Ljuba rekao za onog Ledera. I zbog neke proklete puške, bar takvu sam verziju ja čula, kad je Ljuba istukao agenta. E tad je Leder došao u Frankfurt i rekao da Ljuba hitno mora da se likvidira - ispričala je Ljubina majka.

