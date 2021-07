MARKO MILJKOVIĆ BESNEO NA POLICAJCE TOKOM SASLUŠANJA: Evo šta im je sve rekao i za šta ih je optužio

Na saslušanju u prostorijama Tužilaštva za organizovani kriiminal, gde su se izjašnjavali o ubistvima Aleksandra Gligorijevića i Lazara Vukićevića, poslednja dva od pet ubistava za koje se tereti kriminalni klan Belivuk-Miljković. Skoro svi su iskoristili svoje zakonsko pravo i nisu se izjašnjavali - branili su se ćutanjem. Svi osim Marka Miljkovića, koji je još jednom potvrdio svoju ozloglašenu reputaciju.

Miljković se ponašao bahato, kao da je on gazda i obrušio se na policijske inspektore, koji rade u istrazi zločina ove kriminalne organizacije. Poimence je nabrajao operativce, kriveći ih za to što su on i ostali u pritvoru, dodajući da će tek pričati kad počne suđenje.

foto: Zorana Jevtić

Prema rečima našeg sagovornika, bliskog istrazi, na momente je delovalo kao da Miljković preti ljudima iz MUP i BIA, koji danonoćno rade na prikupljanju dokaza i ispitivanju svedoka o zločinima ove grupe.

"Miljković je delovao kao da ga je neko instruirao, da on govori u ime svih ostalih osumnjičenih. Nije hteo da odgovara na pitanja o dokazima, koji su mu predočeni, kao i ostalim osumnjičenima, o monstruoznostima na fotografijama, već je tvrdio da mu je sve "namešteno". Nema sumnje da će odbrana i ostalih, kao i njemu, biti da ne govore istinu, da izmišljaju i da prete. Posebno su kivni na policiju. Ipak, neki od pripadnika ove grupe nisu hteli ni ranije da postupaju po "instrukcijama" već su sarađivali i sarađuju sa istražnim organima", navodi izvor blizak istrazi koji želi da ostane anoniman.

foto: Zorana Jevtić

Za razliku od Miljkovića, neki od osumnjičenih, kojima nije bilo dobro posle gledanja fotografija sa žrtvama, na kojima je zabeleženo odsecanje glava i udova, komadanje tela i ubistva, ispričali su svoja saznanja o svim dešavanjima proteklih godina u ovoj kriminalnoj grupi. Izneti su i detalji i pojedinosti o određenim likvidacijama.

"Suočavanje sa dokazima najteže je podneo osumnjičeni Miloš Budimir, koji je čak i povraćao" naveo je izvor iz istrage.

Brojni dokazi pribavljeni su posredstvom međunarodne pravne pomoći i "skinuti" su sa zaštićene aplikacije "skaj", koju su koristili pripadnici ove kriminalne grupe i njihovi saradnici. Takođe, zahvaljujući onima koji su pristali da sarađuju, došlo se i do materijalnih tragova u štek-objektima Miljkovićeve i Belivukove ekipe, na stadionu Partizana i u vikendici u Ritopeku.

Nekoliko pripadnika ove grupe odbilo je i da gleda fotografije na kojima su zabeleženi monstruozni prizori, jer im nije bilo dobro. U ovom trenutku TOK sa pripadnicima MUP Srbije i Bezbednosno-informativne agencije prikupio je dokaze i vodi istragu za ubistva Milana LJepoje, Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića, Lazara Vukićevića i Aleksandra Gligorijevića.

IZVORI IZ POLICIJE Po svemu sudeći, Marko Miljković je i dalje jako dobro obavešten ko i šta radi u MUP Srbiji i BIA, odnosno ko učestvuje u istrazi protiv ove kriminalne grupe. Sumnja se da mu informacije dostavljaju bivši policijski rukovodioci, koji tako ugrožavaju bezbednost svojih kolega i bukvalno im "rade o glavi". Ne samo što šire laži o njima, već pokušavaju da ugroze bezbednost njih i njihovih porodica, ali i sabotiraju istragu. O ovome će se u narednom periodu pozabaviti nadležni državni organi.

Kurir.rs/Novosti