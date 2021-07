MOŽE BELIVUK DA PRIČA ŠTA HOĆE: Advokat Zora Dobričanin objasnila od čega zavisi sudbina Velje Nevolje i njegovog klana

Optužnica protiv pripadnika klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića biće podignuta sledećeg petka. Tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić danas je prikazao nove slike žrtava brutalnih sakaćenja i ubistava.

Nakon objave portala "Krik" da je Veljko Belivuk na saslušanju u Tužilaštvu rekao da je državni vrh od njega tražio razne usluge vrlo brzo je otkrivena pozadina unapred spremne medijske kampanje protiv državnog vrha.

O slučaju klana Belivuk - Miljković u "Usijanju dana" govorili su pukovnik u penziji prof.dr Ilija Kajtez, advokat Zora Dobričanin i podpredsednik SNS Milenko Jovanov.

"Ko je optužen, ima pravo da laže. Belivuk je svestan svoje pozicije. Verovatno neće videti svetlo dana do kraja života s obzirom na dokaze. Oni koji su ga savetovali, vide svetlo dana u pokušaju da sruše ovu garnituru vlasti, to jest njen simbol, predsednika Aleksandra Vučića. Pokušavaju da naprave, uslovno rečeno, izlaznu strategiju, uz pomoć centara moći, kako u inostranstvu, tako i u opoziciji, među kriminalcima i odmetnutim delovima MUP", kaže Kajtez dodajući da Belivuka ništa neće spasti doživotne robije.

"Profesor je rekao da ga 'ništa neće spasti doživotne robije'. Od doživotne robije vas ne spasava šta ste o kome rekli, pa i o predsedniku, već kakvi su dokazi. Zato je meni potpuno nebitno šta je ko rekao o predsedniku", nadovezala se Zora Dobričanin i dodala:

"Mene to ne čudi, ali me ljuti. Nije prvi put da iz Tužilaštva za organizovani kriminal informacije prvo stižu do Krika. U slučaju Jovanjica je takođe optužnica prvo došla do medija, pa do nas branilaca, posle čega je javnost optuženog unapred osudila".

Jovanov je rekao:

"SNS apsolutno i u punom kapacitetu stoji uz predsednika. Nećemo i ne smemo dozvoliti da predsednik bude sam u ovome. I nije sam. Borićemo se za Srbiju bez kriminalaca i glavoseča. Ništa nas ne može zaustaviti ni zaplašiti. Ulog je - Srbija. Predsednik je najavio da očekuje snažne pritiske na Srbiju. Prvo je bila serija rezolucijan da su Srbi genocidan narod. Svuda oko nas dolazi do podizanja političke temperature. Mislim da samo neko ko je potpuno naivan može da pomisli da se stvari u politici dešavaju slučaju. Sve se dešava organizovano i sinhronizovano. Početkom nedelje ste imali artiljerijsku pripremu za ono što se desilo juče. Čini mi se da su pojedini tajkunski mediji Đilasa i Šolaka i političari znali šta će Belivuk da izjavi. Zašto su se javili u ponedeljak? Zato što su se uplašili da im je svedok kontaminiran. On je mogao da kaže da se s Vučićem video na Marsu. Da li bi to bila istina? On nema nijednog dokaza za svoje tvrdnje".

"Na kraju mog prvog obraćanja, verovatno nisam dobro shvaćen. Belivuku i ostalim optuženima je jasno da, ako ostane ova garnitura na vlasti, biće procesuirani do kraja. Njihova jedina nada je da dođe do državnog udara", pojasnio je Kajtez.

"Ja kao pravnik, ko se tri decenije bavi tumačenjem i primenom prava, ne mogu da prihvatim da se dokazivanje nečije krivice zavisi od vlasti. Ako su relevantni dokazi pribavljeni na zakonit način, uopšte neću da verujem da bilo koja promena vlasti može da oslobodi ili osudi nekog. Pravosuđe je po definiciji nezavisno", rekla je Zora Dobričanin.

"U Crnoj Gori u poslednjih 30 godina ne postoji nijedan postupak protiv pripadnika organizovanog kriminala, jer ih štiti vlast", poručuje Kajtez.

"Belivukov iskaz se uzima kao svedočanstvo, a oni (tajkunski mediji) ga uzimaju zdravo za gotovo, dok Boris Tadić kaže da nije ni važno da li je istinit", zaključio je Jovanov.

Na pitanje da li advokat odbrane ima pravo da savetuje optuženog da laže, Zora Dobričanin je rekla:

"Ima".

Na kraju, ona je dodala:

"Na osnovu svega što sam ovde čula, predlažem da se sazna kako su informacije (iskaz Belivuka) dospeli u javnost".

