KO MOŽE DA BUDE SVEDOK SARADNIK? ŠTA JE TO GRUPA "MANGUSTA"? Sve o detaljima optužnice protiv klana Belivuk-Miljković

Protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i još 29 pripadnika njihove kriminalne grupe danas je Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu napisanu na 322 strane. Članovi su, za sada, optuženi za pet ubistava, nelegalno držanje i rasturanje narkotika i oružja, otmicu i silovanje.

U vikendici u Ritopeku, prema navodima optužnice, mučeni su i ubijeni Aleksandar Gligorijević Puki, Goran Veličković Goksi, Milan Ljepoja, Lazar Vukičević i Zdravko Radojević.

Šta se očekuje od suđenja? Ko ispunjava uslove za status svedoka saradnika? Kakav zadatak je imala radna grupa "Mangusta"?

O ovim temama u "Usijanju dana" govorili su advokat i kriminolog Lazar Glišović i advokat Nebojša Milosavljević.

foto: Kurir

"Čeka nas teško i dugotrajno suđenje. Doživotni zatvor je predviđen od 1.12. 2019, kada je promenjen krivični zakonik, tako da mora da se vodi računa kada su zločini počinjeni", podsetio je Milosavljević.

Svim optuženima pritvor ističe za 72 sata. Zašto se toliko čekalo sa optužnicom?

"Kako su sukcesivno dolazili dokazi, tužilaštvo je želelo da iskoristi svaki trenutak. Nije iznenađujuće što je u poslednjim satima podignuta optužnica", kaže Milosavljević.

foto: Kurir

Glišović se nadovezao:

"Hitnost ne sme značiti brzopletost. Mnogo važno da dokazi budu sklopljeni u mozaik. Do proširenja optužnice svakako može da dođe".

Kako sad stvari stoje, dvojica će dobiti status svedoka saradnika.

"Kod organizovanog kriminala postoji institut 'okrivljeni saradnik'. Ko to može biti? Može biti lice koje je učestvovalo u izvršenju krivičnog dela, ali ne ako je izvršio ubistvo ili bio šef grupe. Na kraju, na predlog tužioca, sud odlučuje ko to može da bude", podvukao je Milosavljević, pa dodao:

"Nisam u predmetu ne bi bilo korektno da govorim o krivici. U svakom slučaju, svedok saradnik neće dobiti kaznu koju bi dobio da nije svedok saradnik".

Jedan svedok saradnik je do detalja opisao kako je namamljen i ubijen Ljepoja.

"Ako je taj iskaz istinit, možemo polemisati da prosečni članovi organizovane grupe navijača nemaju ta znanja da na taj način organizuju akcije. Zato je potpuno opravdano pretpostaviti da su imali dobru logističku podršku", rekao je Glišović i nastavio:

"Svedok saradnik je dužan da kaže sve što zna i o onome u čemu je učestvovao i u čemu nije, a kazna mu se može ublažavati čak i ispod zakonskog minimuma".

foto: Kurir

"Zločini su činjeni automatskim oružjem i plastičnim ekslozivom, ali gotovo nikad puškom sa snajperskim nišanom. Biće zanimljivo videti tokom procesa čemu je služilo to pronađeno oružje", rekao je Glišović.

"Donošenje današnje optužnice znači definitivan pad albanske mafije", kazao je Milosavljević, pa dodao:

"Gde su narko karteli tu su uvezani i politika i kriminal. Sve je to jedno tkivo".

"Celu situaciju razume jedino Aleksandar Vučić. Dve rečenice koje je izgovorio su me uverile da sve shvata - kada je rekao 'kontrapratnja' i kada je pomenuo famozni sat", nadovezao se Milosavljević.

Glišović je rekao:

"Ako okrenemo redosled dešavanja, pretpostavka je da je otpočinjanje borbe protiv organizovanog kriminala bilo udaljavanje pojedinih nosilaca funkcija u bezbednosnim strukturama, konkretno mislim na zamenika načelnika za borbu protiv organizovanog kriminala, kao i državne sekretarke. Takođe i povratak kvalitetnih policijskih kadrova, kao što su Pušić i Milić, koji su očigledno bili skrajnuti kako bi se omogućilo delovanje kriminalne grupe".

"Okrivljeni imaju pravo da odbranu koncipiraju kako žele. Međutim, neretko se dešava 'mućenje vode', to jest pokušaji da se kompromituju funkcioneri koji su imali najvažniju ulogu u njihovom hapšenju. U ovom slučaju, nismo dobili nikakve dokaze", dodao je Glišović.

foto: Kurir

"Mangusta" je grupa koju je Hrkalovićka formirala kako bi pripadnici škaljarskog i kavačkog klana bili praćeni, a tokom tog praćena ubijena su četvorica škaljaraca.

"Nema organizovanog kriminala ako nisu upleteni državni organi. On mora da ima podršku određenih struktura", kazao je Milosavljević i nastavio:

"Uloga branioca u ovakvim suđenjima je interesantna tema. Braniti takve monstrume je u stvari veličina naše advokatske profesije".

"Kako su lica koja su praćena likvidirana? Postavlja se pitanje kako su curele informacije. Umesto da se kroz praćenje prikupljaju dokazi, izveštaji koji su pisali operativci sa terena, očigledno su dolazili do kriminalnih grupa", kaže Glišović.

Upitani kako bi branili Belivuka i Miljkovića, Milosavljević je rekao:

"Tu se rađaju veliki advokati. Kad čitav svet stane protiv vašeg klijenta, vi ste jedini njegov prijatelj, naravno, ne u smislu da se solidarište s njim. Ja bih se maksimalno trudio da mu se zaštite prava tokom postupka da sud dođe do istine, ali od prvog do poslednjeg trenutka bih se trudio da ne zaboravim na žrtve, jer su one na prvom mestu".

(Kurir.rs)