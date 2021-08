BEG OD KRVNIKA BELIVUKA: Velju Nevolju napustile i žena i ljubavnica, ostala mu VERNA SAMO DIJANA!

Veljku Belivuku, organizatoru kriminalne grupe koja se sumnjiči za najmonstruoznije zločine počinjene ikada na ovim prostorima, posle hapšenja leđa nije okrenula samo jedna od tri žene koje su se godinama borile za njegovu naklonost - bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović. Kako Kurir saznaje, surovog ubicu pre hapšenja mučila je netrpeljivost Hrkalovićke prema njegovoj ljubavnici M. R.

Bolesna ljubomora

- Njegova supruga Bojana, koja je već bila u poodmakloj trudnoći kada su Belivuk i njegova kriminalna grupa uhapšeni 4. februara, odmah je spakovala stvari i sa decom napustila stan na Zvezdari, u kom su živeli, ali i državu. Ubrzo je privedena i njegova ljubavnica M. R., ali ni ona nije pokušala da odbrani osumnjičenog za surova ubistva, već je istražiteljima dala šifre za pet mobilnih telefona, u kojima je bilo i dokaza, odnosno fotografija koje će tokom sudskog postupka biti korišćene protiv njega - otkriva izvor Kurira.

foto: Kurir, Stefan Stojanović

On podseća i da je Bojana Belivuk, kada im je policija 4. februara upala u stan, vikala na muža i ponavljala: "Vidi šta si nam uradio?!"

- Iako je već godinama bio u vezi sa M. R., Belivuk se supruzi uvek obraćao sa "ljubavi". Zidali su novu kuću, birali već nijansu pločica i boju zavesa, ali je krvav novac stigao na naplatu, pa umesto da se preseli u njihov novi dom, ona se iselila u inostranstvo - kaže sagovornik Kurira.

Tetovaža Dijana na srcu Da su Belivuk i Hrkalovićka, koja je od njegovog hapšenja dva puta saslušavana u SBPOK, imali poseban odnos, svedoči i tetovaža grčke boginje pobede Nike koju Belivuk ima na grudima. Kako je Kurir pisao, bivša državna sekretarka je u jednom trenutku promenila svoje ime u Nika Rina, ali ubrzo se predomislila i vratila svoje. - Ako neko uzme za ime ime boginje na tetovaži vođe jednog kriminalnog klana, onda to jasno govori o bliskosti te dve osobe i da je njihova veza bila mnogo jača nego što se može zamisliti - objasnio je ranije za Kurir bivši operativac Državne bezbednosti Božidar Spasić i naveo da ne postoji mogućnost da je to slučajnost. Inače, Hrkalovićka je dva puta odbila da na poligrafu odgovara na pitanja. foto: MUP Srbije, Privatna Arhiva

On otkriva da je pre pada klana, kada je Belivuk mislio da je najmoćniji i da se nikada više neće naći iza rešetaka, buktao pravi rat između "njegovih žena".

- Suprugu je uvek nekako čuvao po strani, ona je bila majka njegove dece. Međutim, velika netrpeljivost je vladala između M. R. i Dijane Hrkalović. Njih dve bukvalno su ludele od ljubomore jedna prema drugoj, pa je Belivuk, kako tvrde njegovi bliski saradnici, uvek morao da bude na oprezu da se njih dve negde ne sretnu, jer obe imaju sličan karakter i niko ne bi mogao da zna šta bi se u tom slučaju dogodilo - otkriva on.

Ženske stvari u kući strave Kako je Kurir pisao, u kući strave u Ritopeku, u kojoj je brutalno ubijeno, iskasapljeno, a potom i samleveno najmanje petoro ljudi, istražitelji su zatekli i ženske stvari. - One su pronađene na poslednjem spratu kuće, reč je o suknji i ženskoj pidžami - otkrio je izvor Kurira.

foto: Privatna Arhiva

Ti si mi bitna

Navodno, i jednu i drugu je lagao da ona druga nije bitna. - Sa M. R. je dugo godina bio u vezi, ali su vodili računa da zemlju nikada ne napuštaju zajedno. To je bilo malo neobično jer je logično da bi svako sa ljubavnicom lakše funkcionisao negde u inostranstvu, gde ga manje ljudi poznaje. Međutim, posle ovog otkrića jasno je da bi tada imao problem sa Hrkalovićkom, koja je u to vreme bila na visokoj poziciji u MUP i lako je mogla da proveri ko je i u koje vreme napustio zemlju. Od nje nije mogao da sakrije čak ni lažni identitet - dodaje on.

Da mu nije okrenula leđa čak ni kada su otkriveni monstruozni detalji mučenja, kasapljenja i mlevenja najmanje petorice muškaraca u industrijskoj mašini za mlevenje mesa, Hrkalovićka redovno pokazuje na društvenoj mreži Instragam, na kojoj se aktivirala ubrzo posle hapšenja Belivukove grupe.

foto: screenshot, Instagram

Diksi, oprošteno ti je

- U navijačkim krugovima se priča da je sa njegovim "principima" koji su na slobodi u redovnom kontaktu, a navodno je oni čak i obezbeđuju. U prilog tome ide i njena prepiska sa navijačima na Instagramu - kaže on. Podsetimo, nakon što je nedavno postavila jednu svoju fotografiju, obratio joj se jedan od navijača porukom: "Bravo, Diksi, oprošteno ti je i što si nam tribinu uništila, majke mi." Na to mu je ona doslovno odgovorila da se ne uništava onaj ko se voli. - A ko zna, možda se na kraju ipak ispostavi da ja nemam veze s tim... Čudan je život. Onaj ko stvarno voli, taj ne uništava. Pozdrav za sve "grobare" - napisala je ona uz dva srca, crno i belo.

(Kurir.rs/Ekipa Kurira/foto Zorana Jevtić, Dado Đilas, Stefan Stojanović Mondo, Privatna arhiva, Kurir)

foto: Kurir

foto: Kurir