LAŽNI INSPEKTOR PREVARIO VLASNIKA RADNJE U NOVOM SADU: Naseo na priču prevaranta i dao mu pare, uskoro shvatio da je ispao NAIVAN

Vlasnik jedne novosadske prodavnice zdrave hrane prevaren je od strane lažnog inspektora protivpožarne inspekcije koji mu je pod pretnjom da će mu ispisati veliku kaznu prodao protivpožarni aparat koji vlasnik prodavnice nije dobio.

Kako za Blic objašnjava prevareni prodavac, lažni inspektor pojavio se u prodavnici u subotu prepodne i tražio od radnice da pregleda protivpožarnu opremu.

- Radnica me je odmah pozvala telefonom i rekla da je inspektor u radnji. Kada je preuzeo vezu od radnice počeo je da mi preti nekom kaznom od 200.000 dinara zbog nemanja protivpožarnog aparata. Moja prodavnica ima sve dozvole i poslujemo potpuno legalno i nikada nam niko nije tražio protivpožarni aparat. Pošto je delovao prilično uverljivo, pomislio sam da su se možda propisi promenili te da po nekom novom propisu sada i mi prodavci zdrave hrane moramo da imamo taj aparat.

Onda je on rekao da mi može prodati jedan, da je on ovlašćen za takve stvari i da mi ovoga puta neće pisati kaznu. Tražio je za aparat 5.500 dinara i to mi je malo bilo sumnjivo zašto traži keš ali sam ipak pristao pošto je delovao veoma ubedljivo. Kada mu je radnica dala pare on je rekao da će doneti aparat u ponedeljak i nije se više pojavio – priča nam prevareni prodavac.

Naš sagovornik je do srede čekao da se pojavi "inspektor" ali je tada shvatio da su se njegove sumnje obistinile i da je prevaren.

- Otišao sam u protivpožarnu inspekciju gde su mi rekli da oni ne vrše tako provere objekata, da imaju potpuno drugačiju proceduru a kada sam im pokazao snimak njihovog navodnog kolege rekli su mi da on ne radi kod njih i savetovali me da odem da prijavim slučaj policiji. To sam i učinio i sada čekam rasplet. Ja sam ispao naivan i nadam se da neće neko drugi nasesti na ovu prevaru, a pitanje je koliko je već oštećeno prodavaca pošto sumnjam da nisam jedini – priča naš sagovornik.

