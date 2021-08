POTRESNE REČI PRIJATELJA MILICE KOJU JE PREGAZIO SIN TEMERINSKOG BOGATAŠA: Bila je anđeo, veliki čovek! Kod nje nije bilo stajanja

Tragično nastradala Milica Milićević (28) koju je u alkoholisanom stanju pregazio Temerinac Ognjen Kljajić (29) sahranjena je u Novom Sadu u prisustvu porodice i brojnih prijatelja koji su došli da odaju poslednju poštu, kako kažu, "najboljem čoveku, anđelu i ženi zmaju".

Ne skrivajući suze Miličini prijatelji kažu da ne žele da njihova izjava zvuči kao kliše ali da je ona zaista bila "najbolji čovek" i da nikada nisu upoznali nekog sličnog.

- Milica je bila anđeo, jedan veliki čovek, jedan čist čovek, jedan ogroman borac… Kod nje nije bilo stajanja, nije bilo suza… Koliko god da sam ja padao pored nje i koliko god da je nešto bilo loše, ona je uvek bila tu da me uteši i da mi kaže: "Dobro prijatelju idemo dalje, nema sada padanja" – kaže za "Blic" Miličin prijatelj i kolega Stevan.

Milica je bila najbolja studentkinja produkcije na novosadskoj Akedemiji umetnosti, a njene kolege i profesori tvrde da je bila kao stvorena za taj posao.

- Mica je bila uvek vedra, uvek nasmejana, a ja sam uvek bila ta koja je bila sklona depresivnim stanjima. Međutim, ona je uvek znala kako da me podigne i ne samo mene, nego sve ljude oko sebe i to je zapravo njen najveći kvalitet i kao osobe i kao budućeg producenta. Ona je zaista bila rođena za taj posao – priča nam Milicina prijateljica Nikolina.

Prema rečima svih njenih prijatelja, bila je "zmaj" u svom poslu i na Akademiji nije bilo onog ko je mogao da je nadmaši.

- Ona je dobijala poslovne stvari na Akademiji koje niko nije mogao da dobija i jako sam bio ponosan na nju zbog toga - navodi Stevan.

- Ona je čak imala i svoj projekat na kom je bila i reditelj i scenarista i producent i sve je sama izorganizovala. Glumci su je obožavali, kao i cela ekipa. Bila je od reditelja do kafe kuvarice jer je čak išla i kuvala kafu ljudima. Mislim, sve je mogla da radi, ništa joj nije bilo teško - priča Nikolina.

foto: Printscreen/Facebook

Prijatelji otkrivaju da je Milica za otprilike mesec dana trebalo da otputuje u Rim, gde je dobila šansu da radi na velikom projektu – na filmu u italijansko-američkoj produkciji.

- To je bila njena velika želja, jedan san. Ceo život je učila italijanski, sanjala je o toj prilici, zaslužila je i dobila je. Onda smo se šalili, eto Mica konačno na vespi u Italiji – pričaju Milicini prijatelji sa setom.

Pijani vozač je pregazio, pa pobegao

Podsetimo, Milica je nastradala na Beogradskom keju u noći između subote i nedelje kao suvozač na mopedu kojim je upravljao njen momak Zoran Janković (23). Na njih je tada sa zadnje strane naleteo Ognjen Kljajić i odbacio ih par desetina metara niz put a zatim je pri pokušaju bekstva pregazio Milicu koja je nekoliko sati kasnije preminula u Urgentnom centru a Zoran je zadobio teške telesne povrede i posle par dana u bolnici pušten je na kućno lečenje.

Ognjen je uhapšen par sati nakon beksta sa mesta nesreće i toksikološkom analizom krvi utvrđeno je da je vozio pod dejstvom alkohola. Iz izvora bliskog istrazi saznajemo da je imao 1,8 promila alkohola u krvi što znači da je u trenutku nesreće taj procenat verovatno bio i veći.

Ognjenu je određen pritvor u trajanju do 30 dana a sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu je na predlog tužioca Višeg javnog tužilaštva odlučio da osumnjičenom izrekne ovu meru zbog postojanja opasnosti od bekstva, zbog mogućnosti uticaja na svedoke i zbog bojazni od ponavljanja krivičnog dela. Protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi a za to krivično delo zaprećena je kazna zatvora i do 12 godina.

(Kurir.rs/Blic)