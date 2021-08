SAMOUBISTVA ZBOG UTICAJA DRUŠTVENIH MREŽA: Da li su skokovi dvoje mladih sa mosta na Đurđevića Tari povezani?

Dvadesetogodišnja devojka M. G. 27. jula oko 20 časova uveče skočila je sa mosta na Đurđevića Tari. Njeno telo pronađeno je dan kasnije, a onda je dvadesetak dana potom, sa istog mesta, najvišeg luka mosta na Tari, skočio i dečak od samo 13 godina.

Policija za sada nije ukazala na povezanost ova dva slučaja, ali slike njihovih profila na Instagramu govore drugačije. Devojka i dečak imaju identičan natpis "Safe place", kao i šest srca u duginim bojama.

Da li je u pitanju slučajnost? Kakav uticaj imaju društvene mreže na mlade ljude? Kakvo značenje ima broj 538?

O svemu tome u "Usijanja dana" govorili su socijalni psiholog Vesna Tomić, stručnjak za sajber bezbednost Katarina Jonev i sektolog Dimitrije Pastuović.

"Postoji opasnost od zloupotrebe društvenih mreža. One same po sebi nisu opasne poput droge i alkohola, ne treba zavaravati javnost, ali je opasnost od zloupotrebe velika", počela je Vesna Tomić.

Katarina Jonev kaže:

"Ne želimo nikoga da uplašimo, ali moramo da alarmiramo roditelje i društvo, jer internet, koliko nam je olakšao život, donosi i opasnosti. TikTok je bukvalno eksplodirao tokom korone. A zamišljen je da bude prostor da deca pokazuju svoje talente".

02:28 MRAČNI HODNICI DRUŠTVENIH MREŽA! Katarina Jonev, stručnjak za sajber bezbednost: Deca sebe dovode u stanje gušenja zbog Tik Toka

"Blek aut čelendž' je kada deca sebe guše, a imali smo takav slučaj kod nas u Rakovici. Taj izazov uzeo je živote 85 dece uzrasta do 15 godina, tvrde Amerikanci. Ko je to osmislio, ima mračnu agendu iza sebe. Ne zna se sa sigurnošću ko je to tačno".

Sektolog Dimitrije Pastuović poručuje:

"Slučajeve u Pljevljima nisu izazvale sekte, što ne znači da ne bi moglo da se pretvori u to. Moje mišljenje je da je do tragedije dovela zaljubljenost dečaka".

"Po meni, današnje vreme daje prednost pojedincima. Sekte su kod nas prepustile primat pojedincima".

02:01 KOLIKO SU ŽIVOTI MLADIH UGROŽENI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA? Dimitrije Pastuović, sektolog: Internet je neutralna stvar isto koliko i nož

"Činjenica je da postoji primesa numerologije", dodaje Pastuović govoreći o značenju broja 538.

Nadovezala se Vesna Tomić:

"Opšti trend u svetu je insistiranje na različitim anomalijama, deformacijama i patologijama i njihovo stavljanje u okvire normalnosti. Deca u Škotskoj sa četiri i više godina mogu da se izjašnjavanju o svom polu. Za bilo koju struku, to je potpuno nesuvislo".

Katarina Jonev na pitanje kako da roditelji prepoznaju predatora, odgovara:

"Roditelji igraju krucijalnu ulogu, ali ne treba na njih stavljati preveliki pritisak za pogrešne izbore dece. Ne smemo da zanemarimo uticaj vršnjaka. I da imamo najbolji odnos sa detetom, pre ili kasnije ono će doći u kontakt sa skaradnim stvarima na internetu. Mi decu moramo da upućejemo na internet, ali ne samo zbog korisnih stvari, već i da ih upozorimo na opasnosti".

"Sećate li se igrice 'Plavi kit'. Ona je odnela 215 života samo u Rusiji. Kada su uhvatili čoveka koji ju je napravio, on je rekao: 'Želeo sam da očistim svet od slabih ljudi".

Vesna Tomić dodaje:

"Komunikacija roditelja i dece je bazična".

"Sada je masovna epidemia od lajf kouča do psihoterapeuta koji su završili kurseve od šest meseci. To je zloupotreba i manipulacija ljudima koji traže pomoć".

O profilu predatora Katarina Jonev kaže:

"To su manipulatori, lukavi su, strpljivi, inteligentni i sveprisutni na internetu. Sa decom treba kao što su roditelji sa nama. Govorili su nam da ne razgovaramo sa nepoznatim ljudima na ulici, a sad to treba staviti u sajber prostor i objasniti deci da ne smeju da komuniciraju sa nepoznatima na internetu".

"Roditelji ne smeju da na društvenim mrežama objavljuju slike nage dece. Takođe, ne treba objavljivati ni slike musave dece ili, na primer, dece na noši. Da li roditelji objavljuju svoje ponižavajuće slike"?

