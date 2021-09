VOZAČ AUTOBUSA JOŠ U PRITVORU: Advokat uložio žalbu na pritvor, čeka se veštačenje autobusa

D.H. (72) vozač autobusa koji je u petak uleteo u dečiji parkić u Zemunu i tom prilikom povredio šest osoba, od kojih je dvogodišnja devojčica najteže, trenutno je u pritvoru i kako saznajemo u očajnom je stanju.

- Trenutno ne razmišlja o sebi već o devojčici, nije mu bitno šta će sa njim biti. Kako je rekao " Nije mi bitna kazna pa ni da umrem ako treba samo da detetu bude dobro" On je u očajnom stanju, neprestano plače. Reč je o čoveku koji je ceo život vozač. Prvi put mu se ovako nešto dešava i neutešan je - rekao je izvor Kurira upoznat sa stanjem vozača koji je u nedelju saslušan, a potom mu je određen pritvor do 30 dana. S druge strane srećom nesrećna devojčica se, prema rečima njenih najbližih uspešno opravlja.

Da je D.H u očajnom stanju potvrdio je za Kurir i njegov advokat Nebojša Milosavljević koji je uložio žalbu na pritvor. - Najbitnije je da se utvrdi ispravnost vozila, to rade veštaci i ne vidim na koji način moj branjenik može da utiče na to. Sačinjen je izveštaj svedoci su dali izjave, te smatram da on nema razloga da sedi u pritvoru. Očekujem da će sud doneti odluku da se pritvor ukine i da D.H. može da se brani sa slobode. Koliko sam mogao da primetim njemu ništa teško ne pada osim saznanja da je dete povređeno. Trenutno mu je najbitnije da se dete oporavi. On sa tim ne može da se pomiri - rekao je Milosavljević.

(Kurir.rs/J.R/Foto: Ana Paunković)