MAJMUNČINO, DA SE JA TRESEM ZBOG NARKOMANA! Kuzmanova verenica upala u paniku plašeći se da je on ubijen kao Ljepoja (TRANSKRIPT)

Nišlija Marko Andrić (34) zvani Kuzman, koji je uhapšen 9. februara ove godine sa ostalim članovima ekipe Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, postao je poznat široj javnosti kada je u emisiji "Hit tvit" na televiziji Pink prikazan snimak njegovog razgovora o ubijenom Milanu Ljepoji posle likvidacije u kući u Ritopeku.

U tom šok snimku, Kuzman razgovara sa članom kriminalne grupe koju je predvodio Milan Ljepoja Mance. Na pitanje da li je Ljepoja definitivno ubijen, Kuzan odgovara: „Da, brate, definitivno!“

Prilikom saslušanja u Tužilaštvu za organizovani kriminal, 23. februara ove godine, Nišlija je negirao krivična dela koja mu se stavljaju na teret.

- Poznajem Belivuka šest meseci unazad jer sam navijač Partizana. Grobari u Nišu su bili u potpunom rasulu i svađi, mene je zamolio Veljko Belivuk da tu situaciju popravim. Ne mogu da odredim kada, ali mi se na mreži Skaj prikačio neko nepoznat do tada pod pseudonimom od neka četiri slova i predstavio mi se kao „prijatelj prijatelja“. Rekao mi je „da mi brat poručuje da se pripazim i pitao me da li znam onog Ljepoju…. Skuplja ekipu po gradu, raspituje se za tebe, priča o tebi sve najgore, kako će on da preuzme grad“. Odgovorio sam mu da ne poznajem Ljepoju, da ne znam čak ni kako izgleda, ali da ću se svakako pripaziti. Ne mogu da tvrdim da je to bila poruka od Veljka Belivuka, ali sam pomislio da možda jeste i to sam komentarisao sa svojim ukućanima - rekao je Kuzman na saslušanju i dodao da je drugu poruku dobio mesec dana kasnije.

- U poruci je pisalo: „Da li poznaješ Duleta Plavog, da li možeš da se vidiš sa njim, da mu nešto preneseš?“ Dušan Plavi mi je prijatelj, ali i prijatelj Milana Ljepoje. Sa Dušanom sam se našao na benzinskoj stanici „Gasprom“ i pokazao mu je. U poruci je osoba, za koju sam nagađao da je Veljko Belivuk poručila Dušanu „da je sve rešeno, da je on njega trebalo nešto da namesti, ali da nije bilo tako, da ostaju drugovi i svako na svoju stranu“. Sa Dušanom sam razgovarao o aktuelnim dešavanjima. On mi je tada pomenuo nestanak Ljepoje, ali sam ja odgovorio da ne znam i da nisma upućen - naveo je Kuzman i dodao da Marka Miljkovića poznaje sa stadiona i da je uvek bio na tribinama kao Veljko Belivuk i Boris Karapandžić.

U vreme kada je Kuzman bio na sastanku sa Dušanom Plavim, 20. decembra 2012. godine od 19.20 do 21.35 sati, njegova verenica Marija S. se uplašila da je i on nestao bez traga kao Milan Ljepoja, pa je pozvala njegovog druga D. M. da proveri da li ima informacije o njemu. Drug joj je pravio društvo dok je čekala verenika, a kada se Kuzman pojavio na vratima njihovog stana u Nišu nije birala reči, već ga je obasula salvom najgorih uvreda.

"Zbog majmuna majmunskog..."

Glas javnosti je imao uvid u razgovor koji su tada vodili i svađu posle koje je htela da izbaci verenika napolje!

Marija: On je trebalo do sada da dođe kući, ne znam gde je, dal je pao usput? Čekam da mi policija uđe na vrata. Ovo (kesa koju je našla u stanu) ne znam gde da nosim, dal da bacim, sama sam kod kuće i hiljadu stvari mi pada na pamet. Debil jedan ne ume da uzme telefon od pumpadžije i da mi kaže: „Izvini Mako, samo da ti se javim, svratiću da popijem kafu“.

Kada je Kuzmanov drug stigao kod nje rekla mu je: „Ajde, uđi, obuven, nisam čistila...

Marija: Zamisli mene, sama sam kod kuće. Da je u policiji, bolje da su ga uhapsili nego da ga nema...

Drug: Pa, bolje

Marija: Šta ako nađu ovo, to je prodaja? Ja da ne pipam, pa sam čekićem gurala kesu... ispalo mi je, pa sam nogama sabirala kesu i odnela je u kontejner. Znači, nije mi dobro, brate. Debilu nije ni na kraj pameti, samo da mi kaže da je seo na pumpu da popije kafu. Ja znam, ne dođe li za narednih 30 minuta, sve je problem, a ne ovako da njega boli ku*.c. On ne oseća ovaj strah koji sam ja osetila. Još ti i ja pričamo, i ti mi kažeš da ne otvara poruke! Od 18.20 sati ja stojim ovako i trčim u kupatilo zbog majmuna majmunskog. Evo ga, parkira se.

Drug: Parkira li se?

Marija: Evo ga... joj, bože, najgore sam pomislila. Marko, bre, je**ću ti majku, drogiranu narkomansku!

Marko: Što?

Marija: Zato što se ti drogiraš, a mi se ovde tresemo kao prutevi.

Marko: Ma, sa kim se, bre, drogiram, kretenu jedan?

Marija: Pa, vidim te kako izgledaš. Prepala sam se, majmune jedan.

Marko: Što si se prepala?

Marija: Marko, da uzmeš stvari i da se gubiš. Jebem li ti majku bolesnu.

Drug: Brate, znaš li od kad te zovem?

Marko: Pa, bio sam sa Duleta. Prvo sam čekao Duleta, u pola sedam, nije došao.

Marija: Marko, pola osam je. Što nisi došao kući da mi kažeš! Pumpadžija ima li mobilni?

Marko: Zato što sam pošao na pumpu, pa sam se dopisivao sa Veljom, pa je ovaj kasnio 15 minuta...

Marija: E, pa sad mrš napolje, idi duvaj sa Duleta Plavog pi*ka ti materina, je**m li ti sve odvratno. Nek te uhapse više, da te skinem s ku**ca! Da se ja tresem ovde zbog narkomana i da sedim na prozor? Gde ti je ono?

Marko: Nema ga. Bacio sam ga.

Marija: Gde si bacio ili si ga izvukao dovde?

Marko: Ne, nisam ga izvukao.

Marija: Da pokupiš stvari i da se gubiš, je**m li ti sve narkomansko. Ja li bre da se tresem ovde za narkomana, ja?

Marko: Ma, nisam drogiran, Marija bre, radio sam pos'o, ti mi ni na kraj pameti nisi bila.

Marija: Zato što si drogiran, majmune. Polomiću ti zube majmunčino jedna.

Drug: Tebra, rekao si 10 minuta, a nema te sat vremena.

Marko: Tebra, ovo nije moglo za 10 minuta.

Marija: To se, bre, drogirano vozilo po kola, gde su ti 100 evra?

Marko. Evo ih ovde u džepu.

Marija: Daj mi 100 evra odmah! Gde su ti još 3.000 dinara?

Marko: Pa, sipao sam gorivo za 2.000, plus putarine i kafu sam popio sa Duletom na „Tošić“. Letim brate iz Kamenicu, ne znam šta je, brate? Od sad kad idem, idem s tobom u pratnju, brate. Neću više ovako da se nalazim.

Marko: Majmune, naduvao si se - vidim ti. Ma, da te ne vidim više, bre!

Marko: Razumem da si se uzrujala...

Marija: Ma, da te ne vidim!

Drug: Nemojte da se svađete, polako...

Marko: Prvo je kasnio Vranje, pa je došao, pa smo se parkirali, pa je probao, pa sam ja probao...

Marija: Ma, što si ti probao, bre?! Ideš da se vidiš sa Duleta ubicu i probaš drogu, bre, jesi li ti normalan?

Marko: Šta hoćeš, bre, ti?

Marija: Ma, da se gubiš iz mog života.

Marko: Kako da vrati u kamen, pa sam se sa njim raspričao.

Marija: Gde ti je, bre?

Marko: Bacio sam ga, nemam ni gram.

Marija: Ti drogu da baciš?! Pa, sad ću ja da ti je nađem ili ti je u nos ili ti je u džep?

Marko: Nije mi u nos, Marija!

Marija: Pa, u gaće ti je onda. Je**m li ti majku narkomansku.

Marko: Nemoj tako da pričaš sa mnom, debilu. Završavao sam nešto jako važno.

Marija: Nešto jako važno završavaš drogiran?

Marko: E, ajmo, ne mogu da se raspravljam sa njom.

Marija: Drogiran završava, ovaj, namešta ubistva. Ko zna šta je on tamo blebetao nadrogiran.

Marko, ja te poznajem, četiri godine smo zajedno. Pakao od života ću da ti napravim, hleba da nemaš da jedeš, u Juru da radiš!

Marko: Sa mnom ćeš ti da paziš kako razgovaraš, sve ti je**m. Razumem da si se iznervirala, ali polako.

Marija: Sad mogu i policiji da te prijavim.

Marko: Poneo sam sa sobom 30 grama i 10 grama.

Drug: Kako je protekao razgovor, sve me zanima.

Marko: Uzeo sam Veljinu poruku i uključili smo snimanje.

Marija: Nadrogiran dečko se nalazi sa ubicom.

Marko: Ko je bre ubica? Beži, bre...

Marija: Majko, mila...

Marko: Brate, on se usrao, tresao se, suzile su mu oči, ovom Duletu. Ne može da sastavi rečenicu, brate.

Drug: A, jel bio sam?

Marko: Sam.

Drug: Nešto sumnjivo da li si video?

Eto, brate kukaju ljudi

Marko: Ma, jok bre.

Marija: Ma, on ne zna gde se on nalazi, a kamoli oni.

Marko: On mi je rekao da bi voleo iskreno da razgovaramo, na šta sam mu ja rekao: „Brate, ovo ti je poruka od mene i Velje: „Da li, brate, mi tebe ugrožavamo na bilo koji način, da li ti se mešamo u bilo koji posao, tebi i vama? Da li vas mi, brate, na bilo koji način ugrožavamo ili imate bilo kakvu opasnost od nas?“. Pošto je odgovor na sve to bio: „Ne“, zamolio sam njega i sve njih da gledaju svoja posla i da se ne mešaju u stvari koje ih se ne tiču: „Postojala je priča, brate, od određene osobe, da ti treba da namestiš mene i druga preko ove devojke, ti znaš koja je. Čak i da nije sve to istina mi ti sve to opraštamo zato što niko od vas ne zna u šta se upušta dok ne bude kasno. Što se nas tiče, nema nikakve opasnosti za tebe i tvoje drugove, to hoćemo da znate, a ako neko hoće rat mi ćemo to da prihvatimo, jer drugačije ne umemo i ne želimo“. Na to mi je on rekao: „Brate, ja bih voleo da si ti samo iskren prema nama“. Mi imamo kodeks i svi to znaju, da neko hoće da te ubije, ja se ne bih ni video sa tobom, ti nisi težak da se nađeš... Rekao mi je: „Brate, ja ću da ti kažem iskreno. Pitao me ovaj Mance za to, ali ja nisam bio za to. Nisam pristao, to može da se proveri, zato što znam ko su oni. Brate, teško mi je, najbolji drug mi je bio, ali niko nije opravdavao to što je on uradio“. Posle toga je pogledao poruku od Mladenčeta i to je to.

Drug: Ubijen definitivno, a?

Marija: Vidiš li ti kako si miran, bre, ti još ničega nisi svestan...

Marko: Rekao mi je kao: „Brate, mi smo pričali, svi su znali da ću da dođem da se vidim sa tobom i sa naše strane niko nema ništa protovi tebe“. Ja sam mu rekao da se sve zna, da se svi razgovori znaju, čak i to što je bio sa Dikom, što je sedeo sa njim i da su hteli da prodaju za njega. I on kao: „Brate, meni je bilo krivo kad je ovaj to uradio sa Zvicerom gore, kad je sve organizovao Mance. Krivo nam je što se odmah posumnjalo da smo svi u to umeštani. Tad smo ga svi odje**li, svi smo mu okrenuli leđa...Ja sam se viđao sa njim, najbolji mi je drug bio. Prežaliću ga, brate, ali nije bio u pravu i to je to“. Brate, Duško mi je pokazao poruke od Mladena i rekao mi „da se vidim sa dečkom“.

Drug: Ko? Ti da vidiš sa Mladenom?

Marko: Mladen mu je rekao da se vidim sa tobom, da ti objasnim da je ovaj sve sam radio na svoju ruku.

Drug: Jesi li mu pokazao sve poruke od Velje?

Marko: Ne, ne. Rekao mi je Velja da mogu slobodno da pokažem poruke. Rekao sam mu: „Evo, pogledaj, da ne misliš nešto...“. On mi je na to kazao: „Brate, svaka mu čast, alal mu vera, kakav dečko, ne znam šta drugo da kažem. Oduševio me i ti si me oduševio“.

Drug: Jesi li rekao da sam bio spreman da ih pobijem i ovo i ono?

Marko: Ja sam mu rekao: „Brate, kad sam čuo za to, planirao sam da upadnem sa 10 ljudi u „Ipsilon“ i da te ubijem od batina“. Onda me pitao: „Brate, kaži mi, opet te pitam, da li sam u opasnost, nosiš pancir, kaži mi?“.

Marija: Jel si mu pokazao pancir, da vidi koji nosiš, da zna čovek gde da ti puca. U glavu da ti puca, degeneriku glupi.

Marko: Sad čekam poruku od Duleta. On treba da se čuje sa Mladenom. Duletu će Mladen da napiše poruku, a onda Dule meni, pa ću ja to da prosledim Deji... i to je to.

Marija: Bačeno ti je u kontejner, kad kreneš kod Danice da živiš, da poneseš.

Marko: Dobro. Kaže mi Dule: „Brate, molim te, pogledaj me, evo kaži mi iskreno, zakuni se u dete. Jel nećete da me ubijete?“. Ja sam mu rekao: „Dule, brate, šta ti je burazeru, jel si normalan?“

Drug: Eto, brate kukaju ljudi, a drže grad. Drži kafić u Nišu...

Marija: Ma, znam, idem tamo stalno, ali ne znam za njih.

Marko: Marija, ovog sam dečka čekao.

Marija. Drogiraš se, nadrogiran si, ne želim da pričam sa tobom i to je to.

Marko: Žao mi je što si se istresirala, ne znam kako ti Miki nije odam pao na pamet, je**m mu mater...

Marija: Tako što mi nije pao.

Marko: Što nisi rekla Andreji? Kakav viber? Pozovi na običan telefon...

Marija: Evo, napisala mi je tek sada poruku da Dušan nije nosio telefon i da je tek sad došao kući.

Marko: Dobro. Gle, pišem Velji: „Brate, stigao sam čekam ga...“ I onaj se parkira iza mene, izlazim i počinjem da pričam sa njim. I razgovor traje li traje i ja mu kažem: „Brate, zabolelo me je što su me ljudi komentarisali loše i negativno“, a on mi je na to rekao: „Brate, evo ti Mladenče da vidiš šta piše za tebe“, pa je ušao u poruke i pokazao mi. Rekao je: „Brate, evo piše mi Mladenče. Može li Mladenče da pošalje poruku meni, a ja da ti prosledim, da je pošalješ Velji? I ja sam pitao Velju, i on mi kaže: „Naravno“. Sad ćemo da vidimo šta će da napiše. Dule mi je rekao: „Znaš li ti koliko ja volim tebe i Mariju, pa brate dal misliš da bi ti ja to uradio?“. Ja sam mu rekao: „Pa, mislim da bi, zato što ti je bio najbolji drug“. On mi je na to odgovorio: „Brate, evo sad sam se iznervirao, ja to nikada ne bi“... Evo ga odgovor od Mladenčeta: „Brate, sutra kad se vidiš sa Mildom, da mu kažeš da ja o njemu nikad ništa loše nisam rekao niti sam za njih pomislio, a on, govno, prišao je i braći Dalton Milošu i Milanu. Neka bude otvoren kao mi, ako hoće da ratuje neka kaže, a ne da nas namešta iza leđa neprijateljima za sitne pare“.

Kuzman se poverio tužiocu da se skida s kokaina

Kuzman se na saslušanju u tužilaštvu poverio da se već duži vremenski period bori sa zavisnošću od kokaina.

- Vagica koja je pronađena prilikom pretresa mi je trebala zato što sam kokain od tačno 0,3 grama uzimao u kombinaciji sa testosteronom sustanonom, kako bi mu još više prokrvio mišić - naveo je Nišlija.

