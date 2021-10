ŠOKANTAN GRAFIT OSVANUO U MORAVCU: Ispred kućnog praga zatrtih Đokića piše Pravda za porodicu Džonić?! Evo šta kažu komšije (FOTO)

ALEKSINAC - Na ulazu u Moravsku ulicu gde stanuje ubijena porodica Đokić koji su ubijeni i spaljeni 26. septembra posle ponoći, osvanuo je grafit ispisan crvenim sprejom na asfaltu "Pravda za porodicu Džonić".

Misli se na poroddicu osumnjičenog Gorana Džonića koji u ovom trenutku daje izjavu u Višem javnom tužilaštvu.

Meštani ovog sela se u velikoj većini plaše komunikacije s novinarima, ali u neobaveznom razgovoru sumnjaju u sve što se objavi u medijima.

- Ako je on to uradio, to nije mogao sam da učini. On da overi revolverom svo troje ljudi pa i Lidiju koju zna od malena, u to ne mogu da poverujem jer znam čoveka mnogo godina - rekao nam je jedan od meštana Moravca.

Ovaj grafit se, neki kažu, verovatno odnosi na suprugu i sina koji su odvedeni na informativni razgovor i pušteni. U sinovljevoj kući odnosno placu koji se vodi na njega nađen je zakopan novac ispod jedne šljive. U policiji su zadržane četiri osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom Đokića.

Kurir.rs/M.S./Foto: M.S.