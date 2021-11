PROŠLO JE 5 GODINA OD POTONUĆA BARŽE KOD SMEDEREVA: Telo kapetana Milana još nije pronađeno, ko je odgovoran za brodolom?

Ni pet godina od tragičnog potonuća broda-samohotke "Beograd 10" kod Smedereva, kada su stradala dva člana posade, telo zapovednika Milana Brzakovića još nije nađeno.

Njegova porodica ne odustaje od postupka koji se vodi pred beogradskim tužilaštvom, nadajući se da će konačno biti označeni krivci za tragediju.

Brod "Beograd 10", koji je potonuo u Dunavu kod Smedereva sa dva člana posade, Nikolom Kosovacem i Milanom Brzakovićem, nije bio tehnički ispravan ni sposoban za plovidbu - najnovije je mišljenje veštaka koji je pre pet godina tvrdio drugačije. Zbog ovoga je, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, podsetimo, obnovilo istragu nesreće i naložilo novo veštačenje.

Porodica mornara koji je tada bez traga nestao u vodama Dunava, tvrdi da je sve bilo jasno odmah posle nesreće, ali da su državne institucije zatajile, pišu "Novosti".

- Sve što danas imamo od dokaza, imali smo i tada - kaže za Željko Brzaković, brat nastradalog zapovednika broda, Milana Brzakovića i dodaje:

- Veštak koji je 2017. obavio veštačenje, promenio je mišljenje, i tek sada rekao kako jeste, da je brod bio oštećen pre plovidbe, što mi tvrdimo pet godina. Zbog ovoga, sada čekamo ponovno veštačenje nezavisne institucije.

On kaže da je najstrašnije za porodicu to što pet godina nema njegovog brata, i da ih ta bol drži u nastojanjima da se sazna ko je za to odgovoran.

- Otac i ja smo lađari, kao i brat, i mnogo bolje poznajemo stvari od laika. Sada smo prvi put, posle pet godina, u tužilaštvu ispitani i mi. Do sada niko nije želeo ni da nas sasluša kao oštećenu stranu - priča Brzaković, navodeći da bi slučaj, koji je "zatvaran" čak dva puta, odavno bio "mrtav" da nije bilo njihove upornosti i podrške Udruženja profesionalnih lađara Srbije (UPLS).

Iz ovog udruženja, takođe, navode da za proteklih pet godina nije postignuto ništa značajno na pronalaženju odgovornih za tragediju.

- Pokušavana su zataškavanja i prebacivanja odgovornosti, menjali su se iskazi...

I pored jasnih dokaza o neispravnosti broda, propustima u organizaciji poslodavaca i prilikom izdavanja dozvole za plovidbu, sud i dalje čeka dodatna veštačenja, i čitav slučaj preti da se otegne u beskraj - kaže Branislav Vajda, predsednik UPLS.

Prva zvanična verzija, podsetimo, bila je da je da je uzrok potonuća "zamor materijala".

Prva krivična prijava porodica stradalih protiv odgovornih iz preduzeća "Ivan Milutinović - PIM" je odbačena.

Usledila je, druga, a potom i treća, a slučaj je od smederevskog, preuzelo beogradsko tužilaštvo.

Teretnjak preduzeća "Ivan Milutinović" potonuo je 2. novembra 2016. nadomak obale u blizini smederevske tvrđave.

Telo Nikole Kosovca pronađeno je četiri dana kasnije nekoliko stotina metara od mesta brodoloma.

UPLS: Za 3 godine 17 potonuća

Dodatna tragedija vezana za ovu plovidbenu nesreću je da se u proteklih pet godina ništa nije promenilo na poboljšanju bezbednosti plovidbe i prevenciji nezgoda, tvrde u UPLS.

- Postali smo neslavni rekorderi po broju potonulih objekata u Evropi, jer smo na našim vodama imali čak 17 potonuća brodova u protekle tri godine, čak pet u 2021. godini - navode u UPLS.

Brod pušten sa pukotinom?

Eksperti Uprave za bezbednost plovidbe pregledali su "Beograd 10" dva dana pre brodoloma, kada je utvrđeno da je ispravan i sposoban za plovidbu. U novom mišljenju veštaka, međutim, stoji da "'Beograd 10' nije bio tehnički ispravan zbog postojanja proboja na prednjem levom, pramčanom delu korita u predelu dna, koje je najverovatnije ranije nastalo".

