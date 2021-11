U STRAHU! RADOJE ZVICER SE KRIJE I OD SVOJIH: I kavčani i škaljarci žele njegovu SMRT!

Pripadnici slovenačke ćelije "kavačkog klana" debelo su umešani u pokušaj atentata na njihovog šefa Radoja Zvicera u Kijevu.

Podatak da su članovi ove grupe bili angažovani i da prebace jednog državljanina Crne Gore iz Ukrajine na teritoriju Evropske unije nalazi se u optužnici podignutoj protiv članova "slovenačkih kavčana".

Tvrdnja da su Radoju Zviceru o glavi radili "njegovi", a ne samo pripadnici rivalskog "škaljarskog klana", temelji se na osnovu presretnute komunikacije između članova slovenačkih "kavčana" Filipa Vrzića i Darka Nevzatovića u kriptovanoj aplikaciji "Skaj".

Božidar Spasić, nekadašnji bivši funkcioner Državne bezbednosti, objašnjava zbog čega bi Zvicer mogao da bude meta upravo "slovenačkih kavčana".

- Interesantno je što se tu pojavljuje slovenački "kavački klan". Da se razumemo, nema to veze sa Slovencima, to je klan koji su činili kriminalci sa Balkana, iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine... Oni su odabrali Sloveniju zbog blizine i mogućnosti obavljanja poslova na Zapadu. Njima je Zvicer sigurno predstavljao opasnost pošto ga jure gotovo sve policije sveta.

Pucnjava u Kijevu foto: Facebook Printscreen

On dodaje i da se Zvicer sigurno i dan-danas krije i zbog "njegovih".

- Zvicer se krije i od pripadnika svog i od drugih klanova. Čest je slučaj da se odbegli mafijaši plaše svojih i da zato beže. On je sada u bekstvu, nalazi se u defanzivi. Nije on više taj kapacitet s obzirom na pad njegovog glavnog oslonca ovde u Srbiji, Veljka Belivuka. On je negde u mišjoj rupi. Više mu se isplati da nađe sigurnu kuću u nekom zatvoru. Interesantno je da Zvicer preferira Istok, to je dosta neuobičajeno, ali i tamo ima poslove - zaključuje Spasić.

Milan Ljepoja foto: Privatna Arhiva

Inače, posle atentata na Zvicera, kada mu je život spasila supruga Tamara zapucavši na napadače, uhapšeni su državljani Srbije Milan Branković i Petar Jovanović, kao i Crnogorci Emil Tuzović i Stefan Đukić (nekada Mandić). Protiv njih je u toku postupak u Ukrajini zbog pokušaja ubistva Radoja Zvicera. Inače, Đukić važi za osobu blisku "škaljarskom klanu" i umešan je u brojna krivična dela.

Nišliju Milana Ljepoju pripadnici klana Veljka Belivuka zverski su ubili po naredbi Radoja Zvicera, koji je ovog člana "Pink Pantera" označio kao čoveka koji je direktno učestvovao u organizaciji pokušaja njegovog ubistva.

KO JE NA OPTUŽNICI Prema informacijama iz Slovenije, na optužnici protiv 24 pripadnika "slovenačkih kavčana" nalaze se i Danijel Mišljenović, Stojan Babić, Srđan Petrović, kao i Marko Radoman, za koga se navodi da je iz Podgorice, a ima državljanstvo Srbije. Kao čelnici ovog kriminalnog udruženja navode se Klemen Kadivec, Filip Vrzić i Marko Škerbec, piše Objektiv.

Kurir.rs/Republika.rs