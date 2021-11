OPROSTI MU BOŽE, NIJE ZNAO ŠTA ČINI: Rođak malog folkloraša pročitao potresan govor na njegovoj sahrani

Dečak (13) iz sela u okolni Loznice obesio se u četvrtak po podne na tavanu porodične kuće kad ga je majka poslala da joj donese stvari. Telo nesrećnog mališana pronašla je upravo ona, a sumnja se da se ubio iz straha da će biti kažnjen jer je nacrtao pogrdan crtež u školi.

Kako kaže izvor Kurira iz istrage, tragedija se dogodila oko 15 časova, kad se dečak vratio iz škole.

- On je bio u kući s majkom, a kad ga je ona poslala na tavan po stvari, odlučio je da tamo presudi sebi. Motiv još uvek nije poznat, a pominje se da je u školi nacrtao neki pogrdan crtež. Da li se on uplašio da će biti kažnjen pa uradio ovo, niko ne zna - priča izvor iz istrage.

Majka nesrećnog dečaka, učenika osmog razreda, za Novosti je ispričala šta se dogodilo.

Visio na užetu

- Otišao je da me posluša, kao i obično, bez pogovora, a kad sam videla da ga duže vreme nema, otišla sam za njim i videla jezivu scenu - moj sin je visio na užetu obešen. Užasan prizor. Ne dao bog to nijednoj majci! Činilo mi se da će srce odmah da mi iskoči! - rekla je kroz plač majka.

Ovu porodicu prošle godine zadesila je prava agonija kad je dečakov mlađi brat nestao.

- Oni imaju petoro dece, a mlađi brat stradalog nestao je prošle godine. Za njim su tragale policija i žandarmerija, a pronađen je u senjaku kako spava. Navodno, pobegao je zbog problema u školi. Priča se da je njegov brat nacrtao nešto ružno u školi, te da se uplašio grdnje, a priča se i da je dobio ukor - kažu meštani i nastavljaju:

- Bio je divan dečko. Igrao je u selu u lokalnoj folklornoj sekciji, vedar, lepo raspoložen, na poslednjoj priredbi je bio najveseliji od svih malih folkloraša.

Sahranjen

Meštani su u šoku zbog smrti deteta.

- Videli smo samo da je sanitet proleteo juče po podne kroz selo. Kažu da su sat vremena oživljavali mališana, majka je zvala Hitnu pomoć - kaže komšija:

- Ne mogu da poverujem da se takva tragedija dogodila, da se dete u 13. godini odlučilo na takav korak.

Osnovac je sahranjen juče na lokalnom groblju.

- Povorka je krenula od kuće, a devojčice obučene u narodnu nošnju plakale su i pitale se zašto ih je drug napustio - pričaju.

Mališan je na večni počinak ispraćen uz suze i potresan govor rođaka.

- Bio je kolovođa u našem kulturno-umetničkom društvu. Uvek veseo i nasmejan. Leteo je kao leptir. Oprosti mu, bože, nije znao šta čini. Molim te, primi ga u carstvo nebesko. Nama ostaje samo da se molimo za pokoj njegove male duše. Bože, pomozi njegovoj porodici da preživi ovu tragediju koja je potresla celo selo - rekao je jecajući rođak, nakon čega se prolomio jauk nesrećna majke.

Škola

Bio je kod pedagoga, ali nije kažnjen

U školi koju je dečak pohađao kažu da je bio dobro dete i učenik, te da se nije mogla ni naslutiti tragedija i negiraju da je dečak ukoren.

- Nije nikad pravio probleme, juče je imao mali nestašluk, nešto je nacrtao pa je s njim razgovarao pedagog, čisto preventivno da to više ne radi. Bio je to običan sitan dečji nestašluk, nije uopšte bilo reči ni o kakvim kaznama ili nešto slično. Niko nije mogao pretpostaviti da će se desiti nešto ovako strašno. Ko zna zašto je to učinio, bio je dobro dete, svi smo u šoku - kažu u školi.