OTAC I SIN BRUTALNO TUKLI KOVID REDARA (19) U ZRENJANINU! Strašna ispovest: Bacili me u vrata, pa šutirali dok se nisam onesvestio

Davili su me, šutirali i krvnički pretukli samo zato što sam radio svoj posao. U jednom trenutku sam se onesvestio od bolova!

Ovako u svojoj ispovesti priča Veljko Žegarac (19), konobar i kovid redar iz Zrenjanina, koga su brutalno pretukla dvojica gostiju i to samo zato što su uljudno zamoljeni da napuste restoran pošto nemaju kovid propusnice.

Napad nasilnika

- Radim kao konobar u restoranu u Zrenjaninu, u kome je 27. novembra jedna porodica slavila prvi rođendan detetu. Proslava je trebalo da traje od 16 do 20 sati, jer nam je jasno napomenuto da gosti uglavnom nemaju kovid propusnice i da su se zato dogovorili da se proslava završi ranije...

Kako se kraj približavao, negde oko pet minuta do 20 časova prišao sam im i rekao da moramo da završavamo proslavu. Nisam želeo da dođe inspekcija i zatekne ih tu. Zamolili su me da muzičari odsviraju još dve pesme i obećali da će nakon toga otići. Pristao sam na to. Međutim, haos je nastao kada sam ih opet opomenuo i rekao im: "Ljudi, molim vas, morate da idete, nije do mene, takvi su propisi..." Na fin način zamolio sam ih da napuste objekat. Tada je na mene skočio ujak deteta koje je slavilo rođendan, ščepao me za vrat i zakucao o vrata! Zaledio sam se od straha, ali uspeo sam nekako da se izvučem i trčeći pobegao napolje - priča nam Veljko i nastavlja:

- Tamo me je sačekao otac mladića koji me je dohvatio i počeo da me davi! Nekoliko trenutaka kasnije pridružio mu se i sin i odmah krenuo da me šutira iz sve snage. Celo telo me je bolelo. Ne znam kako, ali valjda od straha i tog bola, pao sam u nesvest. Ne znam koliko dugo sam tako nepomično ležao na zemlji, možda dva ili tri minuta. Sećam se da sam, kada sam otvorio oči i osvestio se, i dalje osećao jake udarce svuda po telu. I dalje su me krvnički šutirali! Ko zna šta bi bilo da nisu došli drugi ljudi, koji su nekako uspeli da me odbrane od nasilnika. Ništa nisam kriv, majke mi, samo sam radio svoj posao! - završava pretučeni mladić priču za Informer.

O Veljku već pet dana danonoćno brinu lekari u zrenjaninskoj bolnici. On ne krije strah koji i dalje oseća.

- Najteže mi je bilo kada su mi zapretili da će uzeti pištolj i pobiti mi celu porodicu ako samo pisnem i prijavim nekome šta su mi uradili. Imam malog brata i sestru, samo sam o njima mislio... Najviše me bio strah za njih - ispričao nam je on.

Majka uplašena

Veljkova majka Ivana Pavlović pretrnula je od straha kada je na vratima porodičnog doma ugledala sina koji je jedva stajao na nogama, sav krvav i u modricama.

- Prebledela sam čim sam otvorila vrata i ugledala ga krvavog. Odmah sam pozvala policiju, a Veljka sam odvezla u Urgentni centar. Moj sin ni kriv ni dužan već pet dana leži u bolnici, mi i dalje ne znamo kada će ga pustiti kući.... Sav je isprebijan, a nikome ništa nije skrivio, samo je uradio ono što se od njega traži na poslu. Šutirali su ga i u glavu i u grudi, svuda po telu. Jadno dete se onesvestilo od bolova! - zapomaže nesrećna majka.

"Tužiću ih, tukli su mi dete"

Brzom reakcijom zrenjaninske policije, nasilnici Ž. S. i M. S. pronađeni su i uhapšeni. Veljkova majka Ivana kaže da je odmah pozvala policiju i prijavila prebijanje deteta.

- Uhapsili su dedu i ujaka koji su mi pretukli dete, a ja ću ih tužiti. Šta će se dalje dešavati ne znam, ali nisam se dvoumila ni sekunde da li ću da ih prijavim policiji, jer ne želim da se isto desi nekom drugom detetu! Sve što se događalo u lokalu je snimljeno. To se u jednom trenutku pretvorilo u opštu tuču, a oni koji su pokušali da obrane moje dete dobili su batine. Niko me iz te porodice nije pozvao da se izvini, da se raspita da li mi je dete dobro - potresena je Ivana.

(Kurir.rs/Informer)