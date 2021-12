ZVERSKI! ŽENU UMALO UBIO LETVOM S EKSEROM, OTKINUO JOJ UVO I UJEDAO PO TELU: Preti mu samo 5 godina robije!

Osnovno javno tužilaštvo u Čačku podiglo je optužnicu protiv Gorana V. (31) iz sela Zablaće, koji je krajem avgusta ove godine zverski, gotovo nasmrt, pretukao suprugu Nikoliju (30) i zatražilo od suda da se on kazni zatvorskom kaznom od pet godina i tri meseca, saznaje Kurir.

Optužnicom je obuhvaćeno i nasilje koje je Goran počinio prema majci Stoji, koja je od sina u krvavom piru pokušala da zaštiti snaju. Tužilaštvo u optužnom predlogu Goranu V. na teret stavlja krivično delo nasilje u porodici, učinjeno prema supruzi i majci, i krivično delo nanošenje teških telesnih povreda prema supruzi.

Predstoji borba

- Nismo zadovoljni ovakvim optužnim predlogom iz više razloga. Pre optužnice, još u toku istražnog postupka, uputila sam Višem javnom tužilaštvu u Čačku predlog kojim je traženo da se razmotri da li se u radnjama okrivljenog stiču obeležja krivičnog dela ubistvo u pokušaju, međutim, navedeni predlog je odbijen. Možda sam kao punomoćnik oštećene previše subjektivna, ali smatram da je ovakav optužni predlog preuranjen, s obzirom na to da još uvek nisu izvedeni svi dokazi i imajući u vidu težinu, vrstu, kao i veliki broj povreda koje je Nikolija pretrpela - kaže Irena Ilić, pravni zastupnik Nikolije V.

Ona dodaje da je mišljenje mnogih, pa i njeno, da se okrivljeni mora goniti za ubistvo u pokušaju.

- Krivični postupak je izveden pred sud, tako da sada predstoji velika borba u kojoj se nadamo da će javna tužba ili pak sud shvatiti pravu težinu izvršenog krivičnog dela i njegove posledice - dodala je Irena Ilić.

Borila se za život

Osnovno javno tužilaštvo predložilo je za Gorana V. kaznu od pet godina i tri meseca robije, što nije najviša zatvorska kazna za krivično delo nasilje u porodici.

Podsećamo, Goran je Nikoliju kobne noći, po povratku sa svadbe, tukao letvom na kojoj je bio zakucan ekser. Nesrećna žena gotovo da nije imala mesto na telu koje nije bilo izubijano.

- Lekari su se za njen život borili desetak dana. Nesrećna žena je zadobila prelome kostiju, rebara, imala je potres mozga i unutrašnje krvarenje. Nikolija je po telu imala oko 20 ugriza zubima koje joj je naneo muž. Pred veštacima je zadatak da utvrde da li joj je uvo odgrizao ili ga je otkinuo tukavši je letvom sa ekserom - kaže naš izvor i podseća:

- Nakon prebijanja, onesvešćenu ženu bez odeće Goran V. je odneo i bacio pored kontejnera. Našle su je komšije, a u prvi mah su pomislile da je neko bacio uginulu životinju.

MAJKA OPTUŽENOG

Udario me glavom

foto: Nikola Anđić

Stoja V., majka optuženog Gorana, ranije je za Kurir rekla da ne može da oprosti sinu. Ona je opisala šta se desilo kobne noći, kada je njen sin umalo ubio suprugu. - Goran je došao oko tri sata, probudio me je i rekao: „Pretukao sam ženu“ i da ne zna da li je živa. Uhvatio me je za ramena i udario glavom u glavu. Vrisnula sam, ujeo me je za ruku, nakon čega sam izletela iz kuće. Stigao me je u dvorištu i išamarao. Uspela sam da pobegnem kod komšije, odakle sam pozvala policiju - prepričala je užas Stoja.