REPERA 2 DEVOJKE OPTUŽILE ZA NASILJE, SAD SE OGLASIO I NJEGOV KOLEGA: Istina je, optuživao me da sam sa njegovom devojkom!

Nina Stojaković optužila je repera Uroša Radivojevića Numera da je godinu i po dana zlostavljao njenu sestru Lidiju, a optužbama se tokom dana pridružila i devojka koja se na Tviteru predstavlja kao Ivona.

Stojakovićeva je na Tviteru preksinoć napisala potresnu priču o svojoj sestri.

Bile u policiji

- Moju rođenu sestru Lidiju, koja godinama pati od depresije, je godinu i po dana tukao momak s kojim je živela. To smo saznali pre mesec i po dana kada je skupila hrabrost da ga ostavi i vrati se kod roditelja nakon što je pokušala da se ubije. Nakon što ju je doveo do takvog stanja da je završila na psihičkom lečenju zbog kog je ležala u bolnici nedeljama, neki terapeuti su videli ujede, modrice, pocepane usne... Zašto nisu zvali policiju, ne znam - napisala je Nina, inače politička aktivistkinja, i navela da su se oni prekjuče obratili policiji, ali da im je rečeno da uprkos svedocima, ne mogu da urade ništa bez povredne liste.

Ona je istakla i da je besna na komšije koje nisu zvale policiju, iako su čuli zvuke nasilja.

- "Što nije prijavila ranije?", pa jednostavno, jer je bila prestravljena do kostiju. "Kako niste primetili?", nismo, nažalost, jer je modrice i ožiljke sakrivala, a njeno loše psihičko stanje smo pripisivali depresiji. Dečko koji je nije samo tukao, već gušio do onesvešćivanja, psihički zlostavljao i manipulisao njenom bolešću zove se Uroš Radivojević, mladima poznat kao Numero, reper - dodala je.

Posle njenog pisanja, oglasila se i izvesna Ivona, koja je sa Radivojevićem, kako tvrdi, bila u vezi od decembra 2018. do januara 2020. sa prekidima i koja je navela da stoji iza svake Ninine reči, jer je prošla isto.

Numero Ovo je haos Uroš Radivojević Numero juče je obrisao sve društvene mreže. - Uh, uh... Hvala na obaveštenju. Ne bih da dajem izjave, ovo je haos - izjavio je kratko za Telegraf.rs, posle čega je ugasio telefon.

- Za to su znali njegovi najbliži prijatelji, jer sam im se obratila, kao i moji roditelji, moji prijatelji, policija i psihijatar. Kao posledicu tog odnosa pretrpela sam anksiozni poremećaj kao i panične napade, fizičke povrede, podlive, rascepane usne, gubitak kose i najgore od svega, sebe i svoje ličnosti - napisala je Ivona i istakla da je Numera upoznala preko posla, a da je maltretiranje počelo njegovom pričom da su ga sve devojke varale, da je depresivan i da mu oprosti ispade i grubosti. Ivona je, kako kaže, kao zaljubljena devojka, želela da mu pomogne.

Mislio da ga vara

- Njegove paranoje su krenule od toga da ga varam, da svi njegovi drugovi žele da me j***, tojest da su već, do toga da me je slagao da mi je drug za kog je sumnjao da imam nešto sa njim, vezan za drvo u šumi i da će mu njegovi ljudi seći prst po prst ukoliko ne priznam - tvrdi ova devojka i dodaje da ju je čak slagao da mu majka boluje od raka.

Kolega

Reper Miloš Janošević Jangkulovski oglasio se na Tviteru i podržao devojke, iznoseći tvrdnje da je Radivojević uznemiravao druge mladiće tvrdeći da su u vezi sa njegovim partnerkama.

- Nisam mu nikad bio blizak prijatelj, pa nikad nisam imao info ovaj, ali znam da je bio s Ivonom i sve što je rekla je istina, jer me u tim periodima cimao i ubeđivao da sam imao nešto s njom. Ceo Hejz (produkcijska kuća) bio je optužen za isto, i nije postojao način da mu se objasni - zaključio je muzičar.

Kurir.rs/ Jelena Ivić