VELJA I JUŽNI VETAR! Belivuk se uselio u zgradu u kojoj je 2016. snimljena čuvena scena sa Milošem Bikovićem - SLUČAJNOST?

Čuvena scena iz prvog dela filma "Južni vetar", u kojoj glavni lik Petar Maraš, koga igra Miloš Biković, beži od policije, snimljena je u luksuznom kompleksu na Zvezdari u Beogradu u kom stan ima i Veljko Belivuk, vođa jedne od najmonstruoznijih kriminalnih grupa u regionu, optužen za više surovih ubistava, otkriva Kurir.

U uspešnom i nagrađivanom ostvarenju reditelja Miloša Avramovića, koje je prikazano 2018. godine, vidi se kako glavni junak, kriminalac Maraš, go do pojasa i bos, beži niz stepenište dok mu specijalci iz dugih cevi pucaju u noge, nakon čega izlazi na Ulicu Živka Davidovića, izbacuje jednu ženu iz automobila, seda u njega i beži dok u pozadini ostaje velelepna zgrada. Ova scena snimljena je 2016. godine i, prema rečima našeg izvora, Veljko Belivuk najverovatnije u to vreme nije živeo na toj adresi.

Belivukova zgrada u pozadini foto: printscreen

Autor je, izgleda, uspeo da predvidi neke stvari koji će se tek desiti kao i kreatori čuvenog serijala "Simpsonovi".

Hapšenje u stanu

- Stepenište i zgrada koja se vidi u pojedinim kadrovima u filmu je zgrada u kojoj je stan kasnije kupio Veljko Belivuk, ali i više pripadnika njegovog klana. On je 4. februara uhapšen upravo u tom stanu, a početkom decembra tu je privedena i njegova supruga Bojana - objašnjava naš izvor:

Maraš beži od policajaca foto: printscreen

- Belivuk je upravo tu služio i zatvorsku kaznu od godinu dana zbog napada na Miloša Vazuru. Kaznu je služio od maja 2018. Inače, radi se o velikom stambeno-poslovnom kompleksu, koji, kako je to navedeno na sajtu za nekretnine, funkcioniše kao mali grad sa svim pogodnostima neophodnim za savremeni život.

Mnogi su primetili da je neverovatna slučajnost da je jedan od najgledanijih domaćih krimi-filmova kao jednu od lokacija za snimanje imao ulicu i kompleks u kom je kasnije uhapšen i vođa surove krimi-grupe.

- Tema srpskog blokbastera je kriminal, a u prvom delu filma viđene su i scene ubistava. Tako u jednoj sceni vođa kriminalne grupe, koga je glumio pokojni Nebojša Glogovac, mladiću naživo kopa oči, i to na dečjem rođendanu. U drugoj se vidi obešeno nago telo, celo u podlivima, što ukazuje na to da je pre smrti mučen - kaže sagovornik i dodaje da je Belivuk zločine za koje se tereti optužnicom počinio čak četiri godine nakon što su ove scene snimljene. - Zlodela za koja će se suditi klanu dogodila su se 2020. godine, a za njih se saznalo ove godine - napominje izvor.

Skaut lokacija

Reditelj Miloš Avramović juče je za Kurir objasnio "da je za izbor lokacija gde se scene snimaju zadužena cela kreativna ekipa, sa scenografom i skautom lokacija na čelu, koji daju predloge".

- Prvi put u životu čujem za to, pojma nemam gde je živeo Veljko Belivuk, ne znam kakve to ima veze s filmom, i koja je poenta takvih besmislenih pitanja? - naveo je Avramović.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira

