TANJA ZA MILION EVRA CINKARILA VELJINOJ EKIPI I KAVČANIMA Državna službenica odavala strogo poverljive tajne OTKRIVENI NOVI PODACI

Službenica tužilaštva Slovenije Tanja T. dve godine je, a sumnja se i duže, odavala strogo poverljive službene informacije ekipi Veljka Belivuka i "kavačkom klanu", koji je 5,6 miliona evra od droge i oružja prebacio iz Španije u Beograd.

Ova žena je, takoreći, bila logistička podrška svirepog klana preko njegove slovenačke ćelije "pale" u maju, kojom je upravljao Filip Vrzić, a koja je nastala 2018. po nalogu Podgoričanina Milana Vujotića i Igora Božovića, piše Srpski telegraf.

U slovenačkom ogranku "kavčana", osim najbrojnije ekipe Slovenaca, bilo je i Bosanaca, Crnogoraca, Hrvata i ljudi iz Srbije.

Kurir zaradio 33.000 evra Slovenački istražni organi su otkrili da je član "kavačkog klana" bio i srpski državljanin Miloš Miljković, na skaju Džon Dere, čiji zadatak je bio da prevozi drogu i novac. Od 8. decembra 2019. do početka jula 2020. zaradio je najmanje 33.100 evra. Za prebacivanje kilograma kokaina širom Slovenije klan je kurire plaćao po 250 evra. Za prebacivanje kilograma kokaina iz Slovenije do Splita plaćali su po 900 evra, do Minhena 1.000, a do Štutgarta 1.250 evra.

U zamenu za novac, nakit i druge vrednosti, koji zbirno premašuju i milion evra, prema nezvaničnom saznanju lista, Slovenka je pre hapšenja preko tajne aplikacije Skaj i kriptovanih poruka dojavljivala svom partneru, a on dalje klanu Belivuk-Miljković sa saradnicima, sve što bi im pomoglo u njihovom prljavom biznisu i tako ih upozoravala na opasnosti i postupke koji se vode protiv članova zloglasnog klana. Zahvaljujući korumpiranoj službenici slovenačkog tužilaštva deo slovenačkog ogranka "kavčana" je izbegao hapšenje u maju i umakao policiji jer im je dojavila da se spremaju pretresi.

- Tanja je za velike pare odavala informacije do kojih je dolazila kao zaposlena u Specijalizovanom državnom tužilaštvu (SDT) Slovenije u periodu od skoro dve godine. Ona je koristila službeni položaj i zloupotrebila poziciju da kriminalnom klanu Veljka Belivuka preko slovenačkog ogranka "kavčana" obezbedi zaštitu i da im pruži informacije iz istrage o njima i krivičnim postupcima koji se pokreću ili vode protiv njih. Takođe se sumnja da je uhapšena Slovenka uticala i na još nekoliko državnih službenika, praveći s njima mrežu za pomaganje kriminalcima u trgovini drogom. Njenim hapšenjem otvorila se tajna istraga i protiv više lica s kojima je sarađivala. Pored toga, istražuje se i poreklo njene imovine, kao i imovine njenog partnera, ali i njihovi računi koje su, prema pretpostavci, otvarali na imena srodnika. Ta istraga je i dalje u toku - kazao je izvor lista blizak slovenačkim istražnim organima.

Krtice "kavčana" u slovenačkom tužilaštvu omogućile su i da profunkcioniše kanal Španija-Slovenija-Srbija za transport novca od trgovine drogom do Belivukove ekipe u Beogradu. Kuriri su na redovnim kamionskim rutama prenosili manje količine novca.

- Nekolicina je ipak uhapšena u akciji slovenačke policije. Priznali su da su prenosili po od 30.000 do 50.000 evra do Beograda, a slovenački istražitelji su prikupili podatke prema kojima je do Belivuka stiglo ne manje od četiri miliona, a možda i celih šest miliona evra - objašnjava sagovornik.

Reč je o parama koje su zarađene od prodaje droge pristigle iz Južne Amerike brodovima do Španije. Deo droge završavao je i u Holandiji i Nemačkoj, a novac se slivao nazad u Sloveniju, pa u Srbiju.

U klanu bili i Tom Ford, Kasper i Koko Zbog šverca 790 kilograma kokaina, 2.249 kilograma konoplje, 96 kilograma hašiša, 10 kilograma heroina i 30 litara amfetamin baze, u maju ove godine, privedeno je 64 osumnjičenih uporedo s pretresima na 23 lokacije na području Ljubljane, Kranja, Maribora i Kopra. Tužilaštvo Slovenije podiglo je posle toga optužnicu protiv 24 osobe. Prema navodima slovenačkih medija, dve osobe su pristale da budu svedoci-saradnici koji će svedočiti u daljem postupku protiv ove grupe da bi sebi obezbedili manje kazne. Navode i da je jedna od njih odlučila da progovori kada je od nje zatraženo da ubija ako bude trebalo. Tužilaštvo Slovenije za pohapšene članove grupe traži visoke kazne zatvora, a sudski proces bi trebalo da počne u februaru. I ova ekipa imala je, kao i ostali "kavčani", nadimke na kriptovanim skaj telefonima. Jedan od šefova Klemen Kadivec imao je imena Sandmen, Tom Ford i Mr Fantastik, Marko Škrebec bio je Koko, a Darko Nevzatović - Goust i Kasper.

(Kurir.rs/Srpski telegraf)