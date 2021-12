BELIVUK I MILJKOVIĆ GLUME POŠTENJAČINE: Da li je moguće da neko na venčanju dobije milion evra?!

Veljko Belivuk i Marko Miljković, optuženi da su kao vođe zloglasnog klana zajedno sa svojim saradnicima činili teška krivična dela, među kojima su brojna ubistva, otmice, silovanje i prodaja narkotika, juče su na saslušanju u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu negirali da su kuće, stanove, kola i druge vredne pokretne stvari, stekli pranjem para stečenog kriminalom. Kako Kurir saznaje, Miljković je rekao da je novac dobio na svojoj svadbi.

foto: Zorana Jevtić

I žene saslušavane

- Miljković je rekao da pare, kojima je kupio kuću u Čačanskoj na Zvezdari, potiču sa njegove svadbe, odnosno da su mu to svatovi doneli kao poklon - kaže naš izvor upoznat sa slučajem. I Veljko Belivuk je, kako saznajemo, pred tužiocem negirao krivično delo pranje para. - On je rekao da je sve stekao svojim radom. Međutim, na pitanje šta je konkretno radio i gde je bio zaposlen, on nije želeo da odgovori - kaže sagovornik.

Podsetimo, krivičnom prijavom za pranje novca, pored Belivuka i Miljkovića, obuhvaćen je i Filip Ivanovski, optuženi pripadnik njihovog klana, kao i Belivukove supruga i tašta i žene Miljkovića i Ivanovskog. Naš izvor kaže da je i Ivanovski negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret.

zaplena automobila miljkovića foto: Nikola Anđić

- Neverovatno je da je neko na venčanju dobio milion evra, koliko navodno vredi zaplenjena imovina vođa klana - objašnjava naš izvor i podseća da je Miljković na nekom od ranijih saslušanja rekao da je nezaposlen, dok je Belivuk rekao da prima 60.000 dinara mesečno kao radnik podruma pića.

advokat lazarević i belivuk foto: Nemanja Nikolić

Advokat Dejan Lazarević, branilac Belivuka i Miljkovića, potvrdio je nakon saslušanja da su njegovi klijenti negirali krivično delo pranje novca. - Oni su izneli odbranu i negirali su izvršenje krivičnog dela. Oni su rekli su da će u daljem toku postupka dostaviti svu dokumenaciju i pokazati da nisu izvršili pranje para - rekao je Lazarević.

Optuženi za ubistva

Policija je, podsetimo, 9. decembra uhapsila Bojanu Belivuk i njenu majku Snežanu Đ., kao i Tanju Miljković i Mariju M. Istog dana, pretresani su stanovi i kuće, koji su pripadali Belivuku, Miljkoviću i Ivanovskom.

- Četiri žene su nakon saslušanja, istog dana, puštene i one se brane sa slobode. Njima se na teret stavlja da su zajedno sa svojim jačim polovinama učestvovale u pranju novca od 2015. do početka 2021. Sumnja se da su pripadnici klana na njihovo ime kupovali nekretnine i skupocene automobile, koji su zaplenjeni prilikom njihovog hapšenja - podseća Kurirov izvor.

hapšenje žena Miljkovića i Belivuka foto: Nikola Anđić, Kurir, Stefan Stojanović, Dado Đilas

Organizovana grupa koja je uhapšena 4. februara, na čijem čelu su Belivuk i Miljković, optužena je za pet brutalnih likvidacija i to Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića, Milana Ljepoje i Aleksandra Gligorijevića Pukija. U toku je istraga za još najmanje četiri likvidacije počinjene u Srbiji i Crnoj Gori, a među njima su smaknuća Nikole Mitića, Damira Hodžića, Adisa Spahića i Mileta Radulovića Kapetana.

Basnoslovna cifra Zaplenjena tri stana i kuća Istražitelji, kako saznajemo, i dalje češljaju imovinu pripadnika klana. foto: Ana Paunković, Stefan Stojanović, Nikola Anđić - Za sada su navodno zaplenjena tri stana i jedna kuća, čija se vrednost procenjuje na više od milion evra. Sumnja se da su ove nekretnine u Beogradu i Pančevu, stečene parama od krijumčarenja droge, oružja i ubistava. Jedan stan se vodi na Bojanu Belivuk, jedan na Snežanu Đ., Belivukovu taštu, dok se jedan vodi na vanbračnu suprugu Filipa Ivanovskog. Kuća u Čačanskoj ulici se navodno vodi na Miljkoviće - podseća sagovornik.

(Kurir.rs - Ekipa Kurira)

Bonus video:

00:19 Velja Nevolja pred tužiocem: Novi detalji u slučaju Belivuk-Miljković!