UŽASNA TRAGEDIJA ZBOG BESMISLENOG BIROKRATSKOG PROPISA: Ubica Goranović pušten iz pritvora sedam dana pre zločina!

Povodom nezapamćene tragedije koja se dogodila u Somboru kada je Zdravko Goranović ubio suprugu i dve ćerke a zatim izvršio samoubistvo oglasio se i somborski Osnovni sud gde je 22. 12. 2021. godine osuđen na tri godine i tri meseca zatvora zbog nasilja u porodici ali i gde mu je bez obzira na žalbu Osnovnog tužilaštva ukinut pritvor.

Razlog zbog kojeg žalba tužilaštva nije razmatrana je neverovatan i potpuno bizaran.

Naime, Goranovićev branilac nije primio odluku o ukidanju pritvora niti žalbu na nju, a to je po propisima bilo neophodno da bi sud mogao dalje da donosi odluke.

U Osnovnom sudu u Somboru kažu da je rešenjem tog pravosudnog organa Goranoviću određen pritvor 28.12.2020. godine zbog krivičnog dela nasilje u porodici a zato što se krio za njim je raspisana i centralna poternica.

- Okrivljeni je pronađen i sproveden u pritvor 29.07.2021. godine kada je određeno da prema njemu ostaje na snazi pritvor i pritvor mu je produžavan do donošenja presude. On je 22.12.2021. godine osuđen zbog izvršenja dva krivična dela, nedavanja izdržavanja i nasilja u porodici na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i tri meseca pri čemu mu je izrečena mera zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom Mirjanom Goranović i Anastasijom Goranović, te je optuženom zabranjeno približavanje oštećenima na udaljenosti manjoj od 100 metara, zabranjeno mu je dalje uznemiravanje oštećenih odnosno dalja komunikacija sa oštećenima u trajanju do pet godina. Istovremeno je rešenjem raspravnog veća suda od 22.12.2021. godine njemu ukinut pritvor te je određeno da se odmah pusti na slobodu a istim rešenjem su mu određene mere zabrane prilaska, sastajanja i komunikacije sa oštećenima dokle god za tim postoji potreba a do pravosnažnosti presude odnosno upućivanja okrivljenog na izdržavanje kazne odnosno do 22.03.2022. godine. Kontrolu ove mere trebalo je da vrši Policijska uprava u Somboru gde se morao javljati svakog 2. i 4. ponedeljka uz zabranu napuštanja boravišta – objašnjavaju nadležni iz somborskog Osnovnog suda.

Ističu i da su odmah primili žalbu na odluku da se Goranoviću ukine pritvor od Osnovnog javnog tužilaštva međutim, kako kažu, ’’nije bilo uslova da se pošalje drugostepenom organu na odlučivanje’’.

- Žalba se dostavlja svim učesnicima u postupku i čeka se istek roka za žalbu svakog učesnika. S obzirom na to da branilac okrivljenog nije primio rešenje o ukidanju pritvora, odnosno žalbu tužilaštva, preduzete su radnje za ponovnu ekspediciju rešenja. Kada ni to nije uspelo, 28.12.2021. godine su preduzete dodatne mere da se braniocu uruči rešenje odnosno odluka o ukidanju pritvora na koju je imao pravo žalbe ali je okrivljeni dan kasnije počinio incident – kažu u somborskom Osnovnom sudu.

Stručnjaci za pravo kažu da je tragedija možda i mogla biti izbegnuta da je Goranoviću odmah produžen pritvor do upućivanja na izdržavanje kazne.

- Objašnjenje da branilac okrivljenog nije primio rešenje o ukidanju pritvora ili žalbu od tužilaštva nema utemeljenje jer sumnjam da bi se branilac žalio na odluku koja ide njegovom klijentu na ruku. Sud je stoga mogao odmah dostaviti žalbu drugostepenom organu na odlučivanje. Isto tako je sudija prilikom izricanja presude mogao odmah da uruči odluku strankama koje su učestvovale u postupku odnosno braniocu i tužiocu, te da na licu mesta potpišu taj dokument a ne da čekaju otpravak rešenja. Malo je to nespretno urađeno i smatram da je okrivljeni trebalo da bude zadržan što se u praksi i dokazalo jer je izazvao veliku tragediju – zaključuje naš sagovornik.

Podsetimo, okrivljeni Zdravko Goranović osuđivan je u četiri navrata pre nedavno izrečene presude zbog nasilja u porodici.

Presudom Osnovnog suda u Somboru od 26.10.2010. godine pravosnažnom 21.12.2010. godine zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija Goranović je osuđen uslovnom osudom, pri čemu mu je izrečena kazna zatvora od šest meseci sa rokom provere od dve godine.

Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu od 24.06.2011. godine koja je preinačena presudom Apelacionog suda u Novom Sadu od 17.11.2011. godine, Goranović je zbog izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti osuđen na kaznu zatvora od jedne godine i šest meseci i istu je izdržao u KPZ Sombor.

Presudom Osnovnog suda u Somboru od 11.02.2014. godine Goranović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od mesec dana zbog krađe i tu kaznu je izdržao u Okružnom zatvoru u Subotici.

Presudom Osnovnog suda u Somboru od 19.03.2014. godine Goranović je osuđen zbog izvršenja krivičnog dela lažno prijavljivanje i osuđen je na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 120 časova u roku od dva meseca.

Kurir.rs/Blic