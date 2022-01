MATEJEVI PRIJATELJI DEO DŽET SETA, POLICIJA DETALJNO ISTRAŽILA BIOGRAFIJE: Evo šta se zna o mladićima s kojima je Periš došao u BG

Načelnik Uprave kriminalističke policije i pomoćnik direktora policije RH Antonio Gerovac izjavio je juče na konferenciji za medije da su prijatelji nestalog Mateja Periša (27) iz Splita krucijalni izvor informacija.

- Srpska policija je detaljno sa njima razgovarala. Istražitelji koji rade na slučaju su najsikusniji istražitelji i moram reći da se radi o pravim profesionalcima. Hrvatska policija će preduzeti određene radnje u odnosu na prijatelje, da se pojasne određene nedoumice koje postoje u delu nestanka. Obavljaće se s njima razgovori dok god mi to smatramo da treba - napomenuo je Gerovac.

Pre nekoliko danas objavljena je fotografija Mateja Periša, koji je inače nestao u Beogradu 31. decembra oko 2 sata posle ponoći nakon izlaska iz noćnog kluba Gotik, i njegovih drugova kako poziraju u kombiju na putu za srpsku prestonicu. Kako pišu hrvatski portali, Matejevi prijatelji nisu imali dodira s kriminalom niti su se ponašali sumnjivo iako je većina njih bila deo splitskog džet seta.

- Ja više ne znam šta reći. To su obični momci sa završenim fakultetima i svojim poslovima. Je li se neko od njih drogirao u Beogradu? To je potpuno nebitno za širi kontekst ove priče. Siguran sam da ništa ne skrivaju, pričao sam s nekoliko njih. Oni su svi istražiteljima kazali da ne znaju zbog čega je Matej istrčao iz kluba. Verovatno zato što je Matej upao u neki problem koji oni nisu videli dok su sedeli za stolom, a računali su da je negde s nekom curom. Nestanak su prijavili u razumnom roku, odmah ujutro iako policijska pravila nalažu da se to radi tek nakon isteka 24 sata. Koliko znam oni su policiji rekli da je došlo do nekih nesuglasica u klubu, ali policija je valjda procenila da to nije bitno za istragu pa to nije ni službeno iznela u javnost - zaključuje izvor hrvatskog portala Večernji.

Ekipa od sedam mladića iz Splita prvo je automobilima otišla u Zagreb, a zatim su tamo iznajmili kombi s kojim su krenuli 30. decembra u Beograd gde su iznajmili apartman.

Detaljno su pretražene biografije svih prijatelja iz kojih proizlazi da su svi obrazovani ili sportisti. Javnosti je već poznato da su među ekipom bila dva brata koja su već imenom i prezimenom govorila za medije. Navodno je reč o sinovima viđenijeg splitskog preduzetnika. Jedan od njih studirao je na zagrebačkom PMF-u. Osim njih i Mateja, u kombiju su bila još četvorica mladića između 25 i 29 godina.

Mladić koji sedi u poslednjem redu skroz desno završio je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije i njegovi poznanici su za hrvatski Večernji list rekli da je iz uredne i ugledne porodice, a otac mu je vlasnik dobrostojeće građevinske i projektantske kompanije. On je Periša poznavao iz gimnazije Vladimir Nazor gde su zajedno išli u školu.

Kako ovaj hrvatski medij dalje piše, mladić se nije intenzivno družio s ekipom koja je krenula za Beograd već sporadično. Momak do njega završio je srednju Tehničku saobraćajnu školu, te se profesionalno bavio rukometom, a tokom karijere je igrao čak i za nemačke klubove. Trenutno je zaposlen kao radnik na splitskoj železnici i još igra rukomet u jednom klubu niže lige.

Mladić za volanom pohađao je splitsku matematičku gimnaziju, ali nema saznanja da li je obrazovanje nastavio. Prema nezvaničnim informacijaama, u kombiju u drugom redu s leve strane bio i Matejev prijatelj o kojem se zna da je profesionalno igrao mali fudbal.

Podsetimo, danas ulazimo u 14. dan potrage za mladim Splićaninom.

