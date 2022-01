JEDAN SIN MU STRADAO, DRUGOG HAPSILI: Evo ko je SRPSKI KRALJ KOCKE koji je pao u Hrvatskoj zbog REKETA!

Milorad Majkić (72), poznat i pod nadimkom “Kralj kockarnica”, vlasnik kockarnica i hotela, uhapšen je u Zagrebu i nalazi se u pritvoru nakon što ga je prijatelj prijavio da je pokušao da mu iznudi dva i po miliona evra.

Kako prenosi Jutarnji list, Majkić je uhapšen 8. decembra prošle godine u hotelu “Laguna” u Zagrebu. Lisice na ruke stavljene su i Zagrepčaninu Petru Jankoviću (52), kod koga je, kako pišu, pronađen i oduzet nelegalni pištolj.

- Majkića, inače počasnog konzula Demokratske Republike Kongo u BiH, za iznudu je 6. decembra prijavio Tihomir Cvijanović (56), vanbračni suprug Ružice Biljkić, bivše HDZ-ove načelnice Bilja, sa kojim je trebalo da ostvari poslovno partnerstvo - piše Jutarnji.

- Cvijanović je Uredu za suzbijanje kriminala i korupcije (USKOK) prijavio da Majkić pokušava da od njega iznudi 2,5 miliona evra, te da mu je navodno već šest meseci pretio. Zašto je šest meseci “trpeo” pretnje i strahovao za svoj život, i tek početkom decembra odlučio da policiji prijavi poznanika za sada nije utvrđeno - preneo je ovaj portal.

Sklapanje posla

Kako pišu hrvatski mediji, pozivajući se na izvore, Milorad Majkić u Zagreb je doputovao početkom decembra, a sa Cvijanovićem se upoznao preko zajedničkih prijatelja.

- Navodno, njih dvojica je trebalo da sklope poslovno partnerstvo. Cvijanović je trebalo da bude investitor u njegovim poslovima u Beogradu, na osnovu čega bi dobio polovinu vlasništva nad Miloradovim hotelom “Union” koji je u likvidaciji - priča izvor:

- Zadatak Cvijanovića navodno bio je da obezbedi zajam preko svojih poslovnih veza. Cvijanović je i ispričao da je trebalo da obezbedi novac za rekonstrukciju hotela, i to posredstvom nekih “ruskih veza”. Majkić mu je tada navodno rekao da mu Janković može pomoći da naplati novac od Rusa - navodi. Međutim, Cvijanović je u prijavi tvrdio da ga je Majkić u poslednjih šest meseci upozoravao da ukoliko ne odradi posao na koji se obavezao, imaće probleme.

- Ispričao je da mu je ponavljao da će imati probleme, zbog čega je živeo u strahu. Priznao je da je lagao iz straha, obećavao mu da će tražiti sredstva od ruskih partnera, ali to nije bilo tačno. Navodno mu je krajem prošlog novembra Majkić rekao da će dogovoriti sastanak s čovekom koji od njega može naplatiti njegove obaveze prema Majkiću. Cvijanović je, navodno, 4. decembra otišao kod notara i overio izjavu da će osigurati 100.000 evra za tog Majkićevog čoveka, da bi dva dana kasnije nesuđenog poslovnog partnera prijavio policiji zbog pokušaja iznude 2,5 miliona evra, ali je napomenuo da mu Majkić nikada nije direktno pretio da će ga ubiti. Takođe je naveo da Majkiću nikakad nije dao ni lipe, ili centa, a da je ovaj u međuvremenu njemu dao novac u ukupnoj vrednosti od oko 2.000 evra - zaključio je izvor.

Jedan sin hapšen, drugi nastradao O Miloradu Majkiću mediji su poslednji put izveštavali u julu 2016., kada je njegovu porodicu zadesila nezapamćena tragedija. Naime, njegov sin Aranđel (21), pronađen je mrtav u Radanskoj ulici kod broja 17., u neposrednoj blizini porodične kuće. Istražitelji su njegovu smrt proglasili samoubistvom, a navodno je pao dok je nameštao antenu na krovu. Porodica je sve vreme tvrdila da je Aranđel ubijen . Tri godine ranije, njegov sin Zoran N., tada dvadesetdvogodišnjak privođen je sa još trojicom momaka zbog sumnje da su opljačkali poštu u Ulici Vojvode Stepe kod Trošarine. Oni su tada uhapšeni u blizini stadiona FK Crvena zvezda. U njihovom automobilu pronađeno je 1,3 miliona dinara, najverovatnije odnetih iz opljačkane pošte, kao i pištolj, nož, kape “fantomke” i rukavice. Inače, svi uhapšeni su i ranije odgovarali zbog kršenja zakona.

Sukob sa Kristijanom

Ime Milorada Majkića prvi put se čulo u javnosti davne 1994. godine, kada je prijavio Kristijana Golubovića i Miloša Diklića da su pokušali da mu iznude 10.000 evra i da ga je Golubović navodno ošamario. Golubović je tada ispričao da je u Čumićevo sokače došao da kupi lokal i da je sedeo sa Diklićem u kafiću, kada je naišao Majkić koji je na Diklićev komentar da se ne javlja otkako je postao gazda, uzvratio: ‘S kakvim si đubretom, dobro sam prošao’. Posle toga je ušao za njim u lokal i ošamario ga.

Milorad Majkić je rekao da Diklića poznaje duže, a da je Golubovića video tri dana pre samog događaja. Diklića je opisao kao navalentnog čoveka koji je “grlio, ljubio, skakao” i nije mogao da se izbegne.

- Nekoliko dana pre samog događaja Diklić mi je kazao: “Komšija, stani, daj mi 10.000 maraka, treba mi.” Mislio sam da se šali, jer je to izgovorio drugarskim, mangupskim tonom. Sutradan se desilo isto. Rekao sam mu: ‘‘Ajde, Mišo, ni radnicima nisam dao pare’ - kazao je Majkić.

- Tog dana je sedeo sa gospodinom (Golubovićem) u kafiću. Išao sam u garažu i morao tuda da prođem. Diklić me zvao na piće. Ne znam šta sam mu rekao. Otišao sam u lokal, kad, upadaju njih trojica sa uperenim pištoljima, nigde nikog, mislio sam da će me ubiti. Diklić ništa ne govori, samo je Golubović rekao: ‘Zašto si tako arogantan prema mom drugu?’ i udario me. Pao sam i razderao se. Gospodin je sutradan došao i uperio pištolj u lokal i mene, a onda podigao ruke uvis i ispalio hitac u vazduh - ispričao je Majkić.

Radio na crno

“Kralj kockarnica” imao je probleme sa srpskim zakonom 2015. godine kada su poreznici zatvorili sve objekte slot-kluba “Aleksandar” u Srbiji zbog isteka dozvole za rad, ali i drugih nepravilnosti utvrđenih u akciji kontrolisanja poslovanja kladionica.

- Kontrolom u Majkićevim objektima utvrđeno je da je bilo i tokova novca koji nisu legalno prijavljivani, kao i da je jedan deo zaposlenih radio na crno. Pored toga, nađen je broj aparata koji nisu prijavljeni, što je veliki prekršaj. Drugim rečima, postoje indicije da se jedan deo poslova obavljao na crno i da nisu poštovane sve odredbe Zakona o porezu. Treba da se zna da su izmene ovog zakona prošle godine umnogome pogoršale uslove našeg poslovanja, pa su se mnogi odlučili za rad na crno - objasnio je ranije sagovornik “Blica”.

Inače, objekti Milorada Majkića nisu prvi put pod udarom poreznika, te je i godinama pre toga radio na crno.

